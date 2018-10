Na prosvjed u Vukovaru reagirala i Vlada, evo što kažu

Nakon prosvjeda u Vukovaru, koji je prema policijskim procjenama okupio oko 9 tisuća ljudi, neslužbeno je reagirala i Vlada

Prosvjeodm je bio zadovoljan vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, no kako je rekao za Novu TV, razočaran je što je do njega uopće trebalo doći.

Progovorio je i o eventualnim sankcijama unutar HDZ-a. 'Sankcije povlače jednu drugu misao za sobom, kad postavljate to pitanje. Ne volim što se odvlačimo od merituma stvari. To su žrtve i ratni zločini. Ali da odgovorim i da budem jasan. Kad već postavljamo pitanje sankcija, onda to povlači jednu drugu misao. Za što i što je to prihvatljivo, odnosno što je to politika iza koje stoji HDZ? Ako je to ova crta na kojoj se lomimo, pa drage volje s osmijehom ćemo se onda razići. Onda tu doista nemam što tražiti u tom društvu. Ali, mislim, nadam se i vjerujem, da će se mnoge uši otvoriti i srca skupa s njima nakon današnjeg prosvjeda i da će se konačno uvidjeti da je pravda, istina, državotvornost, danas bila u Vukovaru i da se u Vukovar mora vratiti', rekao je Penava.

Podsjetimo,Penava je u govoru na prosvjednom skupu u subotu u Vukovaru prozvao izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast za nečinjenje u procesuiranju ratnih zločina počinjenih u agresiji na Hrvatsku 1991. i tijekom privremene okupacije dijelova hrvatske države poručivši državnim institucijama da se probude i, kako je rekao, konačno počnu djelovati u korist žrtava, a ne zločinaca.

'Ako ne znate kako pomoći ćemo vam. Promjenite zakone koji se tiču istraživanja i procesuiranja ratnih zločina, osnujte jedan specijalizirani sud, jedan specijalizirani odjel za odvjetništvo i jedan specijalizirani tim za istraživanje sa posebnim ovlastima u postupanju u posebnim zakonima, u kojima će raditi ljudi ovisno samo o rezultatima svojega rada, u kojima neće moći raditi ljudi koji su se borili protiv ove države i koji je nisu htjeli', poručio je Penava.