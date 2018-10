Vukovar spreman za veliki prosvjed. Stiže čak 20 tisuća ljudi?

Na inicijativu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave u Vukovaru će se održati prosvjedni skup zbog nezadovoljstva radom državnih institucija na procesuiranju počinitelja ratnih zločina. Na pozornici svjedočanstva žrtava slušat će, prema neslužbenim procjenama, najmanje 20 tisuća ljudi iz cijele Hrvatske

Na prosvjedu bi trebao govoriti i predsjednik društva logoraša Danijel Rehak koji kaže da već 20 godina govorimo o stradanjima, a da nitko nije pomaknuo prstom.

'Zašto DORH nije ništa napravio, a ljudi su doživjeli i silovanja i klanja i kastriranja?', pita Rehak.

Godinama se priča da silovatelji i ubojice slobodno šeću Vukovarom. O tome, kaže Rehak, najbolje znaju u udruzi silovanih žena Sunčica.

'Točna imena ljudi koji su silovatelji na ovim prostorima. Neki danas rade u poglavarstvu Grada Vukovara, neki u drugim institucijama. I vi kada dođete u situaciju da mu kažete to i to - on vama - zvat ću vam policiju, zašto me uznemiravate', kaže Rehak.