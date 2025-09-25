posmrtni ostaci

Na Ovčari otkrivena nova masovna grobnica: 'Dokaz je i ovo o brutalnosti četnika i agresora 1991. godine'

Bi. S.

25.09.2025 u 16:34

Tomo Medved
Tomo Medved Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Stotinjak metara od Spomen doma Ovčare nedaleko Vukovara u masovnoj grobnici otkriveni su posmrtni ostaci tri muške osobe, potvrdio je u četvrtak potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved

Medved je kazao kako je riječ je o primarnoj masovnoj grobnici sa žrtvama srednje i mlađe životne dobi.

'Te tri osobe ubijene su tu, iz vatrenog oružja, a pronađene su i zrna i čahure. Dokaz je i ovo o brutalnosti četnika i agresora 1991. godine, ali i sustavnosti i institucionalnog pristupa u potrazi za nestalim osobama', kazao je ministar Medved.

Naveo je kako je nedaleko od Ovčare, na Petrovačkoj doli, do sada pronađeno 35 posmrtnih ostataka osoba nestalih u Domovinskom ratu, i na toj lokaciji istražne radnje i dalje traju.

Podsjetio je kako se nedaleko novopronađene grobnice nalazi grobnica iz koje je ekshumirano 200 ranjenika i civila odvedenih iz vukovarske bolnice nakon sloma obrane grada u studenome 1991. godine te ubijenih na tom mjestu.

Po njegovim riječima, do sada je na području Ovčare provedeno niz probnih iskapanja čiji negativni rezultati nisu obeshrabrili istražitelje te se s njima nastavlja i dalje.

Na području Vukovarsko-srijemske županije još s traga za 445, a na području grada Vukovara za 332 osobe.

