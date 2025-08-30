Medved: Traga se za 1744 nestalih, to je otvorena rana iz Domovinskog rata

Ministar Medved rekao je da je proteklih godina pronađeno više od 40 pojedinačnih grobnica i šest masovnih grobnica među kojima je lokacija donedavnog aktivnog odlagališta otpada Petrovačka dola kod Vukovara iz koje je ekshumirano 35 posmrtnih ostataka. Zadnjih devet godina je riješena sudbina 319 nestalih. U suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, civilnih žrtava i djece ministarstvo intenzivno pronalazi modele kako ubrzati proces pronalaska nestalih osoba i riješiti sudbinu svih nestalih, dodao je.

"Osobe su ubijene negdje drugdje i bačene na primarne lokacije nakon čega su prebačeni na aktivno odlagalište otpada da bi se na njih nastavio dovoziti građevinski i drugi otpad, i tako više od 30 godina. Odlagalište je dva puta sanirano što nam dodatno otežava proces traganja. Na dubini od 17 metara i nakon odbačenih sto tisuća kubika otpada na površini od 40 'kvadrata' pronašli smo oko 400 koštanih fragmenata", izvijestio je ministar. Dodao je i da se intenzivno radi na nizu lokacija i traži nestale, "i nikada neće stati tražiti".

Unatoč proteku vremena i potpunom izostanku suradnje, ministar Medved je ponovno pozvao Republiku Srbiju, ali i pojedince koji su u tome sudjelovali, da im daju informacije gdje su posmrtni ostaci nestalih osoba koje Hrvatska traži.

Bulj: Je li dovoljan samo protokol? Ti su ljudi dali život za Hrvatsku

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj zapitao se je li na današnji dan dovoljan protokol i riječi za obitelji koje ne znaju za svoje nestale, a Hrvatska ih je kao država dužna pronaći, pokopati ih i dati im mir.

"Svi se trebamo pogledati u ogledalo i vidjeti koliko smo napravili za te ljude, a oni su dali život za Hrvatsku", kazao je.

Župan splitsko- dalmatinski Blaženko Boban istaknuo je da da je obiteljima nestalih jako važno znati gdje je grob njihovih najmilijih kako bi im mogli upaliti svijeću i donijeti cvijeće te izrazio nadu da će veliki broj obitelji u narednom razdoblju pronaći spokoj.

Vukovarka Marija Njirjak ima sve manje nade da će poslije nekoliko desetljeća pronaći nestalog supruga i sina koji su zarobljeni u Vukovaru dok je ona bila ranjena u bolnici.

"To je za obitelji preogroman teret, 30 godina tražeći svoje najmilije, bez rezultata", rekla je i dodala da joj obilježavanje današnjeg dana puno znači - da se ne zaboravi.