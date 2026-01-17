FOTO Tisuće Danaca na ulicama: 'Grenland nije na prodaju!'

Tisuće prosvjednika okupilo se u subotu širom Danske u znak solidarnosti s Grenlandom u jeku prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će anektirati arktički otok, zahtijevajući da Sjedinjene Države poštuju pravo Grenlanđana na samoodređenje
Trump kaže da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog svojeg strateškog položaja i velikih zaliha minerala te nije isključio upotrebu sile za njegovo zauzimanje. Europske zemlje ovog su tjedna poslale vojno osoblje na otok na zahtjev Danske.
Skandirajući "Grenland nije na prodaju" i držeći transparente s porukama poput "Prste dalje od Grenlanda" uz grenlandsku crveno-bijelu zastavu "Erfalasorput", prosvjednici su se okupili na trgu ispred gradske vijećnice u Kopenhagenu prije nego što su krenuli prema američkom veleposlanstvu.
„Jako sam zahvalna na ogromnoj podršci koju mi kao Grenlanđani primamo... također šaljemo poruku svijetu da se svi morate probuditi“, rekla je Julie Rademacher, predsjednica Uaguta, organizacije Grenlanđana u Danskoj.
„Grenland i Grenlanđani su nehotice postali prva linija u borbi za demokraciju i ljudska prava“, dodala je. Reutersova video snimka pokazuje tisuće prosvjednika. Glasnogovornici organizatora i policije odbili su dati procjenu broja prosvjednika. Prosvjedi su se održavali i na drugim lokacijama diljem Danske, a trebali bi se održati u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda, kasnije u subotu.
Trumpove ponovljene izjave o otoku izazvale su diplomatsku krizu između Sjedinjenih Država i Danske, obje države osnivačice vojnog saveza NATO-a, te su naišle na široku osudu u Europi.
Grenlandski teritorij s 57.000 stanovnika, kojim se stoljećima upravlja iz Kopenhagena, stekao je značajnu autonomiju od 1979. godine, ali ostaje dio Kraljevine Danske koja kontrolira obranu i vanjsku politiku te financira veći dio uprave. Svih pet političkih stranaka izabranih u grenlandski parlament u konačnici podržava neovisnost, ali se ne slažu oko vremenskog okvira takvog poteza i posljednjih su dana rekli da bi radije ostali dio Danske nego se pridružili Sjedinjenim Državama.
Prosvjede u Danskoj organizirale su grenlandske skupine u suradnji s nevladinom organizacijom ActionAid Denmark.
"Zahtijevamo poštivanje danskog kraljevstva i prava Grenlanda na samoodređenje", rekla je Camilla Siezing, predsjednica Inuita, Zajedničkog saveza grenlandskih lokalnih udruga u Danskoj.
Prema danskim vlastima, u Danskoj živi oko 17.000 Grenlanđana. Samo 17 posto Amerikanaca odobrava napore predsjednika Donalda Trumpa da stekne Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju otoka, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa. Trump je anketu nazvao "lažnom".