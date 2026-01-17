FOTO Tisuće Danaca na ulicama: 'Grenland nije na prodaju!'

Tisuće prosvjednika okupilo se u subotu širom Danske u znak solidarnosti s Grenlandom u jeku prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će anektirati arktički otok, zahtijevajući da Sjedinjene Države poštuju pravo Grenlanđana na samoodređenje

Trump kaže da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog svojeg strateškog položaja i velikih zaliha minerala te nije isključio upotrebu sile za njegovo zauzimanje. Europske zemlje ovog su tjedna poslale vojno osoblje na otok na zahtjev Danske. Skandirajući "Grenland nije na prodaju" i držeći transparente s porukama poput "Prste dalje od Grenlanda" uz grenlandsku crveno-bijelu zastavu "Erfalasorput", prosvjednici su se okupili na trgu ispred gradske vijećnice u Kopenhagenu prije nego što su krenuli prema američkom veleposlanstvu.

„Jako sam zahvalna na ogromnoj podršci koju mi ​​kao Grenlanđani primamo... također šaljemo poruku svijetu da se svi morate probuditi“, rekla je Julie Rademacher, predsjednica Uaguta, organizacije Grenlanđana u Danskoj.

Prosvjedi u Danskoj zbog Grenlanda Izvor: EPA / Autor: EMIL HELMS







+4 Prosvjedi u Danskoj zbog Grenlanda Izvor: EPA / Autor: EMIL HELMS

„Grenland i Grenlanđani su nehotice postali prva linija u borbi za demokraciju i ljudska prava“, dodala je. Reutersova video snimka pokazuje tisuće prosvjednika. Glasnogovornici organizatora i policije odbili su dati procjenu broja prosvjednika. Prosvjedi su se održavali i na drugim lokacijama diljem Danske, a trebali bi se održati u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda, kasnije u subotu. Trumpove ponovljene izjave o otoku izazvale su diplomatsku krizu između Sjedinjenih Država i Danske, obje države osnivačice vojnog saveza NATO-a, te su naišle na široku osudu u Europi. Grenlandski teritorij s 57.000 stanovnika, kojim se stoljećima upravlja iz Kopenhagena, stekao je značajnu autonomiju od 1979. godine, ali ostaje dio Kraljevine Danske koja kontrolira obranu i vanjsku politiku te financira veći dio uprave. Svih pet političkih stranaka izabranih u grenlandski parlament u konačnici podržava neovisnost, ali se ne slažu oko vremenskog okvira takvog poteza i posljednjih su dana rekli da bi radije ostali dio Danske nego se pridružili Sjedinjenim Državama.