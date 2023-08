Na Floridi cenzurirana 'nemoralna' Shakespeareova djela, sporni i Romeo i Julija

A zatim se navodi: 'Smjernice za planiranje nastave se tokom cijele godine stalno preispituju, kako bi se prilagodile državnim standardima i važećim zakonima.' Prema priopćenju, više Shakespeareovih komada sadrži neprimjerene igre riječima i asocijacije, te se nagovještava da su protagonisti u Romeu i Juliji imali seks prije braka.

U Okrugu Hillsborough je i veliki grad Tampa. Ovoga tjedna počinje nova školska godina, pa se očekuju novi kontroverzni slučajevi. Okrug Lake u okolici grada Orlanda već je poprište pravnog spora oko jedne dječje knjige (And Tango Makes Three) u kojoj su dva muška pingvina zajedno izlegli jedno jaje. Zakon poznat pod nazivom „Don't say gay" na snazi je od ožujka. U prethodnim mjesecima izazivao je prosvjede, ali je doveo i do spora između guvernera Floride Rona DeSantisa i koncerna Disney.

DeSantis i kongres države Floride kojim dominiraju republikanci su u posljednjih nekoliko godina usvojili nekoliko zakona prema kojima homoseksualnost i transseksualnost ne smiju biti tema nastave do dvanaestog razreda.