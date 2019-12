Muškarac dvaput silovao maloljetnicu, ostala je trudna; tvrdi da je mislio da ima više godina

Županijski sud u Karlovcu donio je rješenje o provođenju istrage protiv muškarca kojega tereti da je počinio kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina

Kaportal javlja da je muškarac ispitan te je priznao počinjenje kaznenog djela, no branio se da je mislio da žrtva ima više od 15 godina. S obzirom na priznanje, kaže on u žalbi Županijskom sudu u Karlovcu, smatra da 'nije potrebno provoditi istragu i prikupljati daljnje dokaze i podatke, osobito one koji nisu sporni'.

Stavlja mu se na teret da je u cilju zadovoljenja svog spolnog nagona naveo dijete u napuštenu kuću te joj zaprijetio, ali i izvršio spolni odnos. Nekoliko tjedana kasnije je na istom mjestu i na isti način drugi put imao spolni odnošaj, nakon čega je djevojčica ostala trudna.

Prijeti mu od tri do 12, odnosno 15 godina zatvora, ovisno o tome kako će tužiteljstvo okarakterizirati njegovo djelo, a sve pod uvjetom da u sudskom postupku za to bude i osuđen.