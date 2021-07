Mrčela ne vjeruje da političari i ekonomske skupine utječu na suce: Volio bih da se pokaže jedan sudski predmet u kojem je odluka donesena na takav način

O stanju u pravosuđu i izboru novog predsjednika Vrhovnog suda vršitelj dužnosti predsjednika Marin Mrčela govorio je u središnjem Dnevniku HTV-a.

Novo izvješće Europske komisije o vladavini prava nije pohvalno za naše pravosuđe. Apostrofira se među ostalim problem imenovanja predsjednika Vrhovnog suda i u tom kontekstu omalovažavanje sudaca, zatim općenito loša percepcija sudstva, dugotrajnost postupaka, veliki broj neriješenih predmeta.

Do kada će to biti tako? 'Mi imamo neke pokazatelje, a i Europska komisija ih je uočila da ide na bolje, međutim, to još uvijek nije zadovoljavajuće. Najveći je problem dugotrajnost postupaka. Znamo što tu treba napraviti', kazao je Marin Mrčela u središnjem Dnevniku HTV-a.