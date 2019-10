Mrak Taritaš: HDZ je jedina stranka koja ne može potpisati antikorupcijski program

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ustvrdila je u četvrtak da je HDZ jedina stranka koja ne može potpisati bilo kakav antikorupcijski program budući da ima presudu za korupciju

Što se tiče stipendije koju je dobio šef SDP-a Davor Bernardić zbog kojega je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa presudilo da je povrijedio načela obnašanja dužnosti, Mrak Taritaš kaže da prvi put čuje da jedna stranka radi kadrovsku politiku drugoj stranci.

'Bernardić je predsjednik SDP-a i oni imaju svoju kadrovsku politiku. Drugo je prozivanje Bernardića koji proziva određene ministre. On ih ne proziva kao članove HDZ-a nego kao ministre, i to treba razlikovati. Ali HDZ želi pokazati 'sve vam je to isto', pa kad je isto, dajte na sljedećim izborima birajte nas bez obzira na korupciju, što imamo dužnosnike koji brzo voze, sve vam je to isto. Jednostavna poruka koja treba biti - nije isto. Ne treba miješati Povjerenstvo za sukob interesa i korupciju. Kod HDZ-a je apsolutno u pitanju čista, jasna i nedvosmislena korupcija', zaključila je Mrak Taritaš.

Čelnica GLAS-a se ne čudi opstanku koalicije HDZ-a i HNS-a jer je riječ o 'koaliciji nastaloj na trgovini i ucjeni će učiniti sve svim noktima da opstane'. Prema tome, kaže, tu nije bilo nikakvog iznenađenja, samo se tražilo nešto za što se mogu uhvatiti i reći 'evo, mi smo sada koalicija i mi smo stabilni'.

'Meni je nešto drugo interesantno, što je prošlo ispod radara javnosti. Jučer smo raspravljali o dva zakona iz područja graditeljstva i Bandićev klub je rekao da ti zakoni trebaju ići u treće čitanje, a danas su to povukli. Dakle, jučer su se svi uvjerili, dogovorili, cvjeta cvijeće i idemo dalje', ironizirala je čelnica GLAS-a.