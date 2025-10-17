Zelenski i Trump se oglasili nakon sastanka u Bijeloj kući

U objavi na Telegramu u petak ujutro, kazao je da se sastao s predstavnicima američke obrambene tvrtke Raytheon - koja proizvodi projektile dugog dometa za koje se nada će ih Trump dati Ukrajini.

Otkako je sletio u glavni grad, Zelenski je već održao sastanke s ključnim dionicima o pitanju koje je ukrajinskom predsjedniku najvažnije: projektilima Tomahawk.

Do sastanka je došlo dan nakon što su Trump i Putin najavili novi sastanak, i to u Budimpešti, koji bi se trebao održati u sljedeća dva tjedna.

'Razgovarali smo o proizvodnim kapacitetima Raytheona, mogućim načinima naše suradnje na jačanju protuzračne obrane i povećanju ukrajinskih sposobnosti dugog dometa te izgledima za ukrajinsko-američku proizvodnju', kazao je Zelenski.

Na pitanje može li Ukrajina povratiti teritorij koji je okupirala Rusija, odgovorio je da je to 'vrlo teško i osjetljivo pitanje'.

Dodao je i da je svjestan kako je i posredovanje u prekidu vatre na Bliskom istoku bilo izuzetno teško, ali je 'Trump to uspio, te je izrazio nadu da će američki predsjednik pomoći u okončanju rata i u Ukrajini.

'Vjerujemo predsjedniku Trumpu da želi završiti ovaj rat, i to je teško', rekao je Zelenski. 'To je vrlo složeno.'

'Znači, to će ostati bez odgovora – ispričavam se zbog toga', zaključio je Zelenski.

Potvrdio je da su razgovarali o oružju dugog dometa , ali da su obojica odlučila ne davati javne izjave o tom dijelu razgovora. 'To je zato što Sjedinjene Države ne žele eskalaciju ', rekao je.

Zelenski je nakon sastanka s Donaldom Trumpom novinarima rekao da je sastanak bio dug i produktivan te da je bilo mnogo tema za raspravu. Zahvalio je Trumpu i njegovom timu, kako je rekao, 'na dobrom razgovoru'.

'Tisuće ljudi bivaju ubijene svakog tjedna - dosta, vratite se svojim obiteljima u miru', napisao je američki predsjednik.

'Dosta je prolijevanja krvi. Trebali bi stati tu gdje jesu. Neka obojica proglase pobjedu, a povijest neka odluči! Nema više pucnjave, nema više smrti, nema više golemih i neodrživih troškova. Ovo je rat koji se nikada ne bi dogodio da sam ja bio predsjednik', napisao je Trump.

Trump je naveo da je i Zelenskom, kao i Putinu jučer, poručio da je 'vrijeme da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor'.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj mreži Truth Socialu da je sastanak s Volodimirom Zelenskim bio 'vrlo zanimljiv i srdačan'.

Uz fotografiju stoji i citat američkog predsjednika: 'Ne gubimo ljude, ne trošimo novac, plaćeni smo za streljivo i rakete i imamo dobar dogovor s NATO-om... Nismo zbog toga tu nego da spasimo tisuće života'.

Gotov je i radni ručak dvaju predsjednika te je Volodmir Zelenski završio svoj treći posjet Bijeloj kući.

'Ukrajina će na tome inzistirati i u tome će imati punu podršku Njemačke', dodao je.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul rekao je da su planirani razgovori u Budimpešti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina drugi pokušaj da se ruski predsjednik natjera da prepozna potrebu za ozbiljnim pregovorima s Ukrajinom.

'Trump je u pravu. Moramo stati tu gdje jesmo', rekao je Zelenski, dodavši da je otvoren za bilateralne ili trilateralne sastanke, kao i za bilo koji format koji ih može 'približiti miru'.

Zelenski je rekao da se, u interesu obje države, slaže s Trumpom da on i Putin moraju prestati ratovati i početi razgovarati o pravednom i trajnom miru.

Zelenski je također dao do znanja da nije postignut napredak u njegovom zahtjevu za isporuku američkih krstarećih raketa Tomahawk. 'To je sada stav Amerikanaca, ali nitko nije odustao od te teme. Moramo još raditi na tome', rekao je.

'Nije riječ o osjećajima... Rusi su nas napali - i to je neprijatelj... naravno da mrzimo neprijatelja ', dodao je Zelenski na ukrajinskom.

Na pitanje mrzi li on Putina, odgovorio je: 'Putin želi ubiti cijeli moj narod, pa je razumljivo da osjećam isto prema njemu.'

Upitan zašto misli da ga ruski predsjednik Vladimir Putin izbjegava , Zelenski je odgovorio: 'To nije tajna. Kao što je Trump rekao, Putin me mrzi .'

'Najprije trebamo prekid vatre. Trebamo sjesti, razgovarati i razumjeti gdje smo. To je najvažniji korak', rekao je Zelenski, dodavši da Trump razumije koliko je pitanje teritorija ključno u svakoj raspravi o prekidu vatre .

'Rusija želi okupirati cijelu Ukrajinu', rekao je. U slučaju prekida vatre, dodaje, Moskva želi potpisati sporazum koji bi joj omogućio da zadrži teritorij koji je zauzela, što je, kako je istaknuo, suprotno ukrajinskom stajalištu.

Završio je sastanak Volodimira Zelenskog i Donalda Trumpa pred novinarima. Dvojica čelnika sad idu na radni ručak.

20.10 Trump: Rusija je 'zaglavila u blatu'

Trump je upitan smatra li Rusiju još uvijek 'tigrom od papira' - odnosno, manjom prijetnjom nego što se čini.

Kaže da je Putin 'trebao dobiti rat za tjedan dana', da ruski tenkovi nisu 'zaglavili u blatu'.

'U ratu imate i puno sreće', dodaje.

Trump je kazao i kako je moguće da Putin sada pokušava dobiti na vremenu time što je predložio novi sastanak s njim.

'Moguće je. Cijeli život su se sa mnom poigravali i najbolji među njima. Ali prilično sam dobar u ovim stvarima ako želi postići dogovor.'

Takav sastanak vjerojatno će odgoditi Trumpovu odluku o tome hoće li dopustiti Ukrajini da koristi krstareće rakete Tomahawk u ratu.

20.05 Trump: Nas trojica moramo se sastati, 'stol je postavljen' za dogovor

Trump je rekao da se čelnici Rusije, Ukrajine i SAD-a moraju sastati.

'To je predsjednik, predsjednik i predsjednik', kaže Trump, nazivajući sebe 'predsjednikom posrednikom'. Rekao je da je lakše posredovati kada se dvije strane sviđaju jedna drugoj, ali kaže da to nije slučaj kod Putina i Zelenskog, pa im planira u početku dati malo prostora.

Spominje svoj rad na Bliskom istoku, rekavši da mu je Putin tijekom njihovog poziva rekao da je 'nevjerojatno' što je uspio posredovati u prekidu vatre.

'Bio je vrlo velikodušan u vezi s tim', kaže Trump. Američki predsjednik je upitan može li se zamah iz sporazuma o prekidu vatre u Gazi iskoristiti za postizanje dogovora s Rusijom i Ukrajinom.

Trump misli da može. Kaže da je to bilo 'nešto, za što nitko nije mislio da se može izvesti'. Mirovni sporazum pripisuje američkim napadima na Iran i kaže da je bilo uključeno 59 zemalja.

'Morali smo postaviti stol kako treba', rekao je. 'Mislim da je stol i ovdje sada postavljen kako treba. Bit će mi velika čast.'

20.03 Zelenski: Trump i ja smo se počeli kužiti

Volodimir Zelenski upitan je o svom odnosu s Donaldom Trumpom.

Kaže da dvojica čelnika 'vode važne dijaloge'. 'Mislim da se počinjemo razumijevati.'

'Znam da je predsjednik vrlo dobro informiran o situaciji na bojnom polju i puno zna o tome što se događa u Ukrajini. Mislim da to stvarno pomaže kada znate detalje', rekao je Zelenski.

20.00 'Nikad ne znate što će se dogoditi u ratu'

BBC-jev novinar pitao je Trumpa misli li da Ukrajina još uvijek ima priliku vratiti svoj teritorij od Rusije.

Trump odgovara da 'jednostavno nikad ne znate' što bi se moglo dogoditi u ratu.

Podsjetimo, Trump je prethodno iznio ideju da bi Ukrajina možda morala ustupiti dio svog teritorija Rusiji - ali je kasnije rekao da bi zemlja mogla vratiti teritorij uz podršku SAD-a i NATO-a.

19.55 Zelenski: Putina treba 'pritisnuti' da prekine rat

Zelenski kaže da sve strane trebaju sjesti i razgovarati kako bi se dogovorile o prekidu vatre. Kaže da Ukrajina želi mir, ali tvrdi da Putina treba 'pritisnuti' da prekine rat.

Zelenski dodaje da je Ukrajina spremna razgovarati u bilo kojem formatu.

Ukrajinskog čelnika novinari su pitali bi li razmotrio odustajanje od svog zahtjeva za pridruživanje NATO-u kako bi se okončao rat.

Kaže da je članstvo u NATO-u vrlo važno pitanje za Ukrajince i da je na njima i ukrajinskim saveznicima da odluče gdje se zemlja nalazi.

'Najvažnija stvar za ljude u Ukrajini koji su napadnuti jest imati sigurnosna jamstva', kaže, dodavši da želi bilateralna sigurnosna jamstva od Trumpa.

19.48 'Svi žele kraj rata, učinimo to!'

'Putin želi okončati rat u Ukrajini', kaže Trump, dodavši kako je s njim jučer razgovarao dva sata.

'Prošli smo mnoge detalje", dodao je. Putin 'želi da se to okonča. Mislim da predsjednik Zelenski želi da se to okonča. Sada to moramo učiniti.'

19.47 Zelenski: Mi vama dronove, vi nama Tomahawke

Zelenski je rekao kako je Ukrajina spremna SAD-u ponuditi dronove za dalekometne rakete Tomahawk.

Kako predlaže, Ukrajina može SAD-u osigurati 'tisuće dronova' ako Washington dopusti da koristi rakete Tomahawk. 'Tu možemo surađivati, možemo ojačati američku proizvodnju', kaže on. 'Imamo veliku ponudu koja se tiče naših dronova.'

Trumpa su upitali bi li ga taj dogovor zanimao. 'Da, zanimalo bi nas', odgovara. 'Trenutno imamo mnogo dronova. Gradimo vlastite, ali također kupujemo dronove od drugih, a oni (Ukrajina) proizvode vrlo dobre dronove.'

19.46 Trump: Zelenski i Putin vjerojatno se neće sastati na samitu u Mađarskoj

Trump je upitan o planiranom sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Mađarskoj.

Američki predsjednik pohvalio je mađarskog premijera Viktora Orbána, Putinovog najbližeg saveznika unutar Europske unije.

'[Mađarska je] zemlja koja je sigurna zemlja, obavila je vrlo dobar posao', rekao je Trump novinarima.

'On je vrlo dobar vođa u smislu vođenja svoje zemlje. Nema puno problema koje imaju druge zemlje.'

Zatim su ga novinari pitali hoće li sastanak uključivati ​​Zelenskog. Trump kaže da to 'treba utvrditi' i dodaje da postoji 'zla krv' između Putina i Zelenskog.

19.44 Trump kaže da bi rakete dugog dometa bile 'eskalacija'

Trump je upitan što bi mislio o tome da Ukrajina koristi rakete dugog dometa za napade duboko unutar ruskog teritorija.

'Razgovarat ćemo o tome', kaže. 'To znači eskalaciju, ali razgovarat ćemo o tome.'

Podsjetimo, Ukrajina vrši pritisak na SAD da isporuči rakete Tomahawk sposobne pogoditi ciljeve udaljene gotovo 1600 km.

19.40 Zelenski: Mislim da možemo okončati ovaj rat uz Trumpovu pomoć

Zelenski se zahvalio svojim domaćinima i čestitao Trumpu na sporazumu o prekidu vatre u Gazi.

'Mislim da možemo okončati ovaj rat uz vašu pomoć', kaže Zelenski. Dodaje da Rusija nema puno uspjeha na bojnom polju.

Ukrajinski predsjednik kazao je da se sastao i s nekim američkim energetskim tvrtkama koje su spremne ulagati u Ukrajinu kada rat završi.

19.37 Trump: Zelenski izgleda sjajno u ovoj jakni, jako je 'stajliš'

Odjevna kombinacija Volodimira Zelenskog tijekom posjeta Bijeloj kući i ovaj put je jedna od tema. Trump je uzeo trenutak da pohvali kako se ukrajinski predsjednik odjenuo. 'Mislim da izgleda sjajno u toj jakni. Dobra je skroz, mislim da je jako 'stajliš'', rekao je američki predsjednik.

19.35 'Zelenski je prošao doista puno'

Donald Trump rekao je da mu je čast biti sa 'snažnim vođom' i 'čovjekom kojeg je jako dobro upoznao', misleći na Volodimira Zelenskog.

'Predsjednik Zelenski je puno prošao, a i mi s njim. Danas ću mu reći o čemu sam jučer razgovorao s Putinom', rekao je uvodno Trump.

'Mislim da stvari idu dosta dobro. Počelo je s Aljaskom, gdje su, mislim, određene smjernice bile razmotrene. I želimo vidjeti možemo li to privesti kraju', dodao je Trump.

19.29 Zelenski stigao u Bijelu kuću

Sa zakašnjenjem od pola sata ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Bijelu kuću. Na vratima ga je dočekao Donald Trump, kratko su pozirali za fotografe, pa zajedno ušli unutra. Uskoro bi trebao početi sastanak.

18.57 Reuters: Zelenski će Trumpu prezentirati što planira s Tomahawkima

Prema visokom izvoru na kojeg se poziva Reuters, ukrajinska delegacija pripremila je prezentaciju o tome kako bi Ukrajina koristila dalekometne rakete Tomahawk ako im budu isporučene te kako vjeruje da bi one promijenile tijek rata.

Riječ je o raketama s dometom većim od 1600 kilometara, što bi Ukrajini omogućilo napade na ciljeve duboko u Rusiji. Radi se o oružju provjerenom u borbi koje je SAD-u tisuće puta koristilo za napade na ciljeve u Iraku, Afganistanu, Jemenu i drugim zemljama.

18.00 Tomahawki kao 'sankcije dugog dometa'

Jedan od razloga zašto Zelenski želi rakete Tomahawk je napad na ruska energetska postrojenja.

Ukrajinski čelnik smatra da bi njihovi napadi na ruska naftna postrojenja nanijeli ozbiljnu štetu ključnom izvoru financiranja Putinova ratnog gospodarstva, nazvavši to s 'mogućnošću sankcija dugog dometa'.

Ali sve ovisi o tome koliko je Trump voljan pristati na to - a u četvrtak navečer činilo se da se predsjednik ohladio kad je u pitanju ideja prodaje američkih Tomahawka Ukrajini.

Unatoč tome, ukrajinska delegacija predvođena premijerom Sviridenkom i načelnikom Glavnog stožera Andrijem Jermakom, sastala se ovog tjedna u Washingtonu s glavnim američkim obrambenim dobavljačima, uključujući Lockheed Martin i Raytheon, prije Zelenskog dolaska.

Raytheon proizvodi i Patriot i Tomahawk sustave, oba ključna dijela ukrajinskih obrambenih zahtjeva.

17.45 ICC očekuje da se Putina uhiti na putu prema Budimpešti

Međunarodni kazneni sud (ICC) odlučio je da bi Putin trebao biti uhićen na putu prema planiranom samitu s Trumpom u Budimpešti, prenosi nizozemska državna novinska agencija ANP.

Kako se navodi u priopćenju Suda, zemlje potpisnice Statuta ICC-a obvezne su izvršiti naloge za uhićenje, što se odnosi i na Mađarsku te susjedne zemlje. Mađarska bi trebala ugostiti dvojicu čelnika u sljedeća dva tjedna, kako je najavljeno jučer nakon razgovora Putina i Trumpa.

Iako je zemlja najavila povlačenje iz ICC-a, trebala bi poštovati odluke suda do sredine sljedeće godine. Međutim, mađarski premijer Viktor Orban također je ugostio svog izraelskog kolegu Benjamina Netanyahua, čije je uhićenje sud također naložio.

ICC ne spominje Putina izričito, ali naglašava da su države članice 'pravno obvezne' surađivati.

16.45 'Washington vjerojatno neće dati Kijevu Tomahawke'

Umirovljeni časnik američke mornarice rekao je za BBC da je malo vjerojatno da će SAD dati Ukrajini rakete Tomahawk zbog razine američke pomoći potrebne za njihovo upravljanje.

Mark Montgomery je rekao da bi 's obavještajnim podacima, ciljanjem i usmjeravanjem misija, to uključilo SAD na način s kojim bi se Donald Trump s vremenom osjećao vrlo neugodno'.

Dodaje da rakete zahtijevaju 'posebnu opremu' koju SAD vjerojatno neće htjeti predati. Kaže da postoji mogućnost da Trump ponudi rakete Kijevu, ali da misli da je to 'više političko, a ne vojno pitanje'. 'Ne mislim da ćemo ih skoro gledati na bojišnici'.

16.38 Treći posjet Zelenskog Bijeloj kući

Ovo je treći posjet Volodimira Zelenskog Bijeloj kući otkako se američki predsjednik Donald Trump vratio na predsjedničku dužnost u siječnju.

Prvi put je posjetio adresu Pennsylvania Avenue 1600 u veljači - posjet koji se pretvorio u svađu s Trumpom i potpredsjednikom J. D.-jem Vanceom pred kamerama medija. Zelenskog su tada zamolili da napusti Bijelu kuću.

No, kada se ukrajinski predsjednik vratio u kolovozu, odnos s američkim dužnosnicima činio se manje hladnim.

16.27 Putin upozorio Trumpa

Putin je jučer, tijekom telefonskog razgovora, upozorio Trumpa da Ukrajini ne isporučuje dalekometne rakete Tomahawk.

Razgovor, koji je trajao oko dva sata, čini se da je ublažio Trumpov sve oštriji stav prema ruskom čelniku. U proteklim tjednima Trump je sve otvorenije razmatrao mogućnost da Kijevu pošalje dalekometne projektile.

Kremlj je priopćio da je Putin upozorio Trumpa kako bi isporuka Tomahawka – jednog od najvažnijih sustava oružja koje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži – ozbiljno narušila odnose između Moskve i Washingtona.

'Vladimir Putin ponovio je svoj stav da Tomahawci ne bi promijenili situaciju na bojištu, ali bi nanijeli znatnu štetu odnosima naših zemalja, a time i izgledima za mirno rješenje', rekao je Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov, prenosi The Kyiv Independent.

Trump se pak, kako izgleda, malo povukao po pitanju spremnosti da rakete pošalje Ukrajini.

'I nama trebaju Tomahawci za Sjedinjene Države. Imamo ih mnogo, ali trebaju i nama. Ipak ne možemo iscrpiti vlastitu zemlju', rekao je jučer novinarima u Ovalnom uredu.