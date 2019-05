Može li nova japanska carica Masako biti vjesnica ženskog proljeća?

Prema protokolu starom više od dva milenija, ceremoniji primopredaje Krizantema prijestolja nije smjela nazočiti nova japanska carica Masako, što je dokaz inferiornog statusa ženskih članova japanske carske obitelji i izazova koji očekuju današnju caricu ako želi mijenjati odnose u tom tradicionalnom društvu

Razne ankete pokazuju da mnoge Japanke suosjećaju s caricom koja se teško prilagođava životu bez prava na intimu i pametnija je nego što se to od nje očekuje, gledajući u njoj sebe same, prisiljene na biranje između obitelji i karijere.

Ali birati obitelj u društvu u kojemu caruje kult rada ne znači imati obiteljski život. Muž na radnom mjestu provodi do 12 sati dnevno. U korporativnoj kulturi od njega se također očekuje druženje s kolegama izvan radnog vremena, čak tijekom vikenda i praznika, što znači da mu je obiteljski dom samo spavaonica, a odgoj djece isključivo ženina briga.

Paradoksalno je to da visokorazvijeno društvo koje ženu još uvijek radije vidi kao domaćicu i majku ima jednu od najnižih stopa nataliteta na svijetu, zbog čega pati od kroničnog nedostatka radne snage, a istodobno strogo ograničava njezin uvoz i priljev imigranata. Premijer Shinzo Abe vidi izlaz u zapošljavanju žena, ohrabrujući ih na to od prvog dana dolaska na vlast 2012. godine. Situacija u korist žena stoga se mijenja: dok se osamdesetih godina visoko obrazovalo njih 10 do 12 posto (muškaraca od 35 do 40 posto), 2000. do 30 posto, danas se fakultetski obrazuje 50 posto Japanki. Premijer se može pohvaliti time da se stopa sudjelovanja ženske radne snage u Japanu povećala iznad one u Sjedinjenim Državama, ali trećina ih radi samo skraćeno radno vrijeme ili na određeno, dok je trećina suviše kvalificirana za posao koji obavlja.