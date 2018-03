Mostovac napao Ivicu Puljka: 'Djeci predaje da nema Boga'

Sjednica splitskog Gradskog vijeća započela je stankom koju je zatražio vijećnik Mosta Josip Markotić, iznijevši niz optužbi na račun znanstvenika i člana stranke Pametno Ivice Puljka. Ustvrdio je da ovaj krstari vrtićima i školama te djeci 'nameće stav da nema Boga'

'Obratili su mi se roditelji, a o tome možemo čitati i u novinama, zbog predavanja profesora Puljka po hrvatskim školama i dječjim vrtićima. Problematično je da se mimo znanja ravnatelja uz znanstveni dio provlače i ideološke stvari - djeci koja nemaju sposobnost kritičnog mišljenja nameće se stav da Boga nema i da je to u skladu sa znanstvenim činjenicama. To je ideološki pristup', požalio se Markotić.

'Velik broj roditelja zamolio me da progovorim o ovoj temi, to jednostavno nije prikladno i ne vidim velike razlike u odnosu na Ivana Pernara, koji upada u škole. Znanstvenik poput Ivice Puljka ima veću odgovornost i veliki autoritet na svom području, a po meni on manipulira vlastitom strukom', dodao je Markotić.