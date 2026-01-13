MORH odgovara Milanoviću: Prije svega, Hrvatska i Srbija nisu niti mogu biti u istoj kategoriji...

Iz Ministarstva obrane oglasili su se nakon opaski Zorana Milanovića o nabavi Rafalea

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: 'Povodom današnjeg istupa predsjednika Republike Zorana Milanovića o nabavi borbenih zrakoplova Rafale i širem pitanju opremanja Hrvatske vojske, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske dužno je radi hrvatske javnosti jasno i nedvosmisleno iznijeti činjenice. Prije svega, Hrvatska i Srbija nisu niti mogu biti u istoj kategoriji. Republika Hrvatska Rafale nabavlja kao punopravna članica NATO-a i Europske unije, kroz međudržavni, odnosno 'G2G' ugovor, i u okviru Strateškog partnerstva s Francuskom. Hrvatski Rafalei nisu nabavljeni radi bilo kakvog regionalnog nadmetanja, već radi zaštite hrvatskog zračnog prostora, jačanja nacionalne sigurnosti i ispunjavanja obveza u okviru kolektivne obrane NATO saveza.

Kao članica NATO-a, Republika Hrvatska ima pristup cjelokupnom spektru sposobnosti koje Rafale može nositi i koristiti. Upravo ta mreža sposobnosti – od NATO-identifikacijskih IFF-sustava (sustava za razlikovanje vlastitih i protivničkih letjelica), preko zaštićenih komunikacijskih sustava poput Link-16, do suvremenog preciznog navođenog naoružanja – čini ključnu razliku između pukog posjedovanja platforme i stvarnog borbenog sustava integriranog u najsnažniji obrambeni savez na svijetu. Što se tiče modernizacije hrvatskih Rafalea, ona se odvija potpuno uobičajeno i planski. Hrvatska je 2021. godine kupila tada najnoviji standard F3-R. U međuvremenu je razvijen standard F4, te Hrvatska – kao i svi ostali korisnici Rafalea – postupno podiže svoje avione na novi standard. To je normalan, očekivan i nužan dio životnog ciklusa svake ozbiljne borbene zračne flote, ako se želi da ostane vrhunski i operativno relevantna idućih 30 i više godina. Isto će se događati i s budućim standardima. Nakon više desetljeća zapuštanja, Hrvatska sustavno modernizira svoje oružane snage i radi ono što rade ozbiljne i odgovorne države. Tvrdnje da je prodaja određenih sustava Hrvatskoj i Srbiji presedan pokazuju elementarno nepoznavanje načina funkcioniranja međunarodne trgovine naoružanjem. Velike sile – Sjedinjene Američke Države, Francuska, Ujedinjena Kraljevina, Rusija, Kina – desetljećima prodaju isto ili slično naoružanje državama koje su u napetim, pa i otvoreno suprotstavljenim odnosima. SAD istovremeno naoružava i Izrael i Egipat, Rusija i Indiju i Pakistan, a Zapad paralelno naoružava i Grčku i Tursku. To je pravilo, a ne iznimka. Što se tiče opremanja i modernizacije Hrvatske vojske, bez obzira na to što o tome govorio predsjednik Republike, svakome je jasno – pa i potpunim neznalicama – da je upravo nabava eskadrile Rafalea najviše podigla razinu sigurnosti Republike Hrvatske od svih pojedinačnih projekata opremanja u novijoj povijesti. I to na potpuno novu razinu.

Očito je upravo to ono što predsjedniku Republike najviše smeta. Njegovu stvarnu 'brigu' za Hrvatsku vojsku najbolje pokazuju odluke koje je donosio dok je bio predsjednik Vlade. U njegovom mandatu proračun Ministarstva obrane smanjen je za čak 17 posto – sa 641 milijun eura na rekordno niskih 534 milijuna eura. Danas, zahvaljujući ovoj Vladi, proračun obrane iznosi milijardu i 571 milijun eura. Isti taj predsjednik Republike kao premijer je, unatoč upozorenjima, odobrio slanje hrvatskih MiG-21 na remont u Ukrajinu, iako je bilo poznato da oni za to nemaju sposobnosti. Očekivano, taj je posao obavljen loše, s ugrađivanjem starih dijelova. No, ono po čemu će mandat Zorana Milanovića u obrani ostati najviše upamćen jest brutalno rezanje materijalnih prava pripadnika Hrvatske vojske – do te mjere da su pojedinim kategorijama vojnika ukinuli čak i juhu i salatu u obroku. Da je bilo do politike koju je tada vodio Zoran Milanović, Hrvatska bi nakon isteka resursa MiG-ova danas ostala bez borbenog zrakoplovstva. Na sreću, zahvaljujući ovoj Vladi, Hrvatska danas ima najsuvremenije ratno zrakoplovstvo u prostoru između Njemačke i Grčke. Osim Rafalea, ova je Vlada nabavila borbene helikoptere Kiowa Warrior, višenamjenske helikoptere Black Hawk, borbena vozila pješaštva Bradley, sustave protuzračne obrane Mistral-3 te bespilotne letjelice Bayraktar. Pokrenuta je nabava višecijevnih raketnih sustava HIMARS, samohodnih haubica CAESAR, tenkova Leopard 2A8, kao i više stotina vojnih kamiona Tatra radi osiguranja mobilnosti Hrvatske vojske. Dovršeni su obalno-ophodni brodovi Omiš i Umag, a Vlada će pronaći način da dovrši i preostala tri obalno-ophodna brod. Najavili smo i nabavu dviju korveta, što predstavlja najveći iskorak u modernizaciji Hrvatske ratne mornarice od osamostaljenja. Usto, modernizira se radarski sustav, a u planu je i nabava suvremenog sustava protuzračne obrane srednjeg dometa radi potpune zaštite hrvatskog zračnog prostora, čime se neće dovršiti proces opremanja Hrvatske vojske. Zaključno, Republika Hrvatska danas vodi ozbiljnu, odgovornu i dugoročno održivu obrambenu politiku. Kada je riječ o stvarnoj, mjerljivoj i operativno relevantnoj modernizaciji Hrvatske vojske, doprinos politike koju je vodio Zoran Milanović ne vidi se ni u jednom od ključnih sustava i sposobnosti koje danas čine temelj obrane Republike Hrvatske.

