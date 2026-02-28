Više od 200.000 ljudi živi s nekom rijetkom bolesti, no često je dug put do dijagnoze

Savez je to poručio danas na javnom događaju na zagrebačkom Cvjetnom trgu na zaključenju kampanje „Zagrli za rijetke“ , koja se tijekom veljače provodila povodom Međunarodnog dana rijetkih bolesti.

Program na Cvjetnom trgu bio je osmišljen kao spoj edukacije i zajedništva . Studenti Medicinskog fakulteta razgovarali su s građanima i najmlađima o rijetkim bolestima, njihovom prepoznavanju i važnosti pravodobne dijagnoze. Posjetitelji su imali priliku informirati se o radu udruga te dostupnim oblicima podrške , što je za mnoge obitelji često prvi korak prema snalaženju u složenom sustavu skrbi.

Kampanja #ZagrliZaRijetke proteklih je tjedana bila posebno vidljiva na društvenim mrežama, gdje su građani, zdravstveni djelatnici i javne osobe dijeljenjem poruka podrške nastojali skrenuti pozornost na svakodnevne izazove s kojima se suočavaju oboljeli i njihove obitelji. Upravo taj digitalni angažman pretočen je i u završni događaj u središtu grada, koji je okupio predstavnike udruga i širu javnost s ciljem senzibiliziranja društva.

Središnji simbol kampanje i ove je godine bila zebra - metafora za rijetke dijagnoze koje se često ne prepoznaju na vrijeme. Upravo ta simbolika upućuje na potrebu da se, uz uobičajene dijagnostičke obrasce, uvijek ostavi prostor i za one rjeđe, ali ne manje važne bolesti.

Unatoč sve većoj vidljivosti teme, iz Saveza upozoravaju kako se osobe s rijetkim bolestima i dalje suočavaju s nizom prepreka - od dugotrajnog puta do dijagnoze i nedostatne koordinacije zdravstvene skrbi, do otežanog ostvarivanja prava i ograničene dostupnosti terapija i socijalnih usluga.

„Kampanja je pokazala da javnost prepoznaje važnost teme rijetkih bolesti, no simbolična podrška mora biti praćena konkretnim rješenjima. Potrebna je bolja koordinacija skrbi, jasni protokoli, dostupnije terapije i administrativni postupci koji neće dodatno opterećivati obitelji“, izjavila je predsjednica Saveza Sara Bajlo.

Cilj je, kaže, da rijetke bolesti postanu vidljiv i ravnopravan dio zdravstvenih i socijalnih politika, uz osiguravanje pravodobnih informacija i kontinuirane podrške za svaku obitelj.

Iz Hrvatskog saveza za rijetke bolesti najavljuju kako će i nakon završetka kampanje nastaviti s aktivnostima, s naglaskom na poboljšanju kvalitete života osoba s rijetkim bolestima te jačanju sustavne podrške.

Rijetke bolesti definiraju se kao one koje pogađaju manje od jedne osobe na 2000 stanovnika. Prema podacima Eurordisa, postoji više od 6000 takvih bolesti koje zahvaćaju između 30 i 40 milijuna ljudi u Europskoj uniji, pri čemu oko polovice oboljelih čine djeca.

Iako se svaka od tih bolesti javlja rijetko, njihov je ukupni teret velik. Procjenjuje se da oko 80 posto rijetkih bolesti ima genetsku podlogu, dok su ostale posljedica infekcija, alergija ili čimbenika iz okoliša. Zbog svoje složenosti i nedovoljne prepoznatljivosti, mnoge od njih ostaju dugo nedijagnosticirane, što dodatno otežava liječenje i svakodnevni život oboljelih.