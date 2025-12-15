Anušić: Cilj nam je snažna i neovisna hrvatska obrambena industrija

Ministar Anušić novinarima je rekao kako je to prvi pu t da se obrambena industrija, ali i tvrtke iz područja novih tehnologija, okupljaju u ovakvom formatu kako bi razmijenile znanja, informacije i iskustva. Fokus skupa bio je na razvoju i primjeni novih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju, bespilotne sustave, naprednu elektroniku i sustave elektroničkog ratovanja.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) organiziralo je u ponedjeljak taj skup na kojem su se okupili predstavnici obrambene industrije, tehnoloških start-upova, institucija i akademske zajednice radi jačeg povezivanja i razvoja domaćih obrambenih i naprednih tehnoloških kapaciteta.

Naglasio je da se Hrvatska nalazi na prekretnici koju može iskoristiti za jačanje gospodarstva, posebice u trenutku kada je globalno tržište obrambene industrije snažno zainteresirano za nove tehnologije poput umjetne inteligencije, bespilotnih sustava i napredne elektronike.

Dodao je kako današnji skup nije početak, već jedan u nizu koraka koje MORH već poduzima, te da će povezivanje velikih i malih tvrtki, mladih inovatora i tradicionalne industrije stvoriti ozbiljan dugoročni potencijal ne samo za obranu, nego i za ukupno hrvatsko gospodarstvo.

Cilj je, naglasio je resorni ministar, snažna, samodostatna i neovisna obrambena industrija Republike Hrvatske koja može konkurirati zapadnim i istočnim tehnologijama te biti poželjna na tržištima NATO-a i šire, dodavši kako su pojedini domaći proizvodi već u fazi testiranja u Oružanim snagama RH, a dio njih uskoro bi mogao ući i u operativnu uporabu.

Jelušić: U Hrvatskoj postoji dovoljno velikih i snažnih tvrtki

Suosnivač tvrtke Orqa Ivan Jelušić istaknuo je kako je današnji skup pokazao da u Hrvatskoj postoji dovoljno velikih i snažnih tvrtki koje mogu malim i mladim poduzećima pružiti platformu za brži i sigurniji razvoj inovacija. "Prije nekoliko godina morali smo odlaziti u inozemstvo kako bismo ostvarili partnerstva, a danas se ona mogu graditi unutar hrvatskog sustava", rekao je Jelušić.

Direktor Protostar Labsa iz Osijeka Filip Novoselnik predstavio je razvoj naprednih vizijskih sustava i umjetne inteligencije primjenjivih u obrambenom, svemirskom i industrijskom sektoru, naglasivši da bi suradnja s Ministarstvom obrane predstavljala ključnu referencu za nastup na trećim tržištima.

Luka Nuić, suosnivač i najmlađi direktor na skupu, 20-godišnji student strojarstva te direktor tvrtke Nukleus Aerospace, rekao je da njihov raketni start-up razvija znanja i ekspertizu u području raketne propulzije te traži partnere za integraciju svojih sustava u proizvode obrambene i civilne namjene. Istaknuo je kako ovakvi događaji malim tvrtkama otvaraju vrata za suradnju s velikim partnerima i pronalazak vlastite niše na tržištu.

Predstavnici etabliranih tvrtki poput DOK-ING-a, Šestan-Buscha i HS Produkta naglasili su važnost sinergije između države, industrije i mladih inovativnih poduzeća. Direktor Šestan-Buscha Alojzije Šestan najavio je razvoj projekta pametne kacige nove generacije, dok su iz HS Produkta istaknuli da suvremeni sukobi, poput onog u Ukrajini, jasno pokazuju potrebu za razvojem novih sustava, uključujući dronove i elektroničko ratovanje.