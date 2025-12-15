Industry Day

Anušić: Cilj nam je snažna i neovisna hrvatska obrambena industrija

I.J./Hina

15.12.2025 u 15:16

Ivan Anušić
Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Cilj nam je snažna, samodostatna i neovisna obrambena industrija koja može konkurirati zapadnim i istočnim tehnologijama te biti poželjna na tržištima NATO-a i šire, izjavio je ministar obrane Ivan Anušić nakon skupa Industry Day "Tech & inovacije hrvatskog obrambenog sustava".

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) organiziralo je u ponedjeljak taj skup na kojem su se okupili predstavnici obrambene industrije, tehnoloških start-upova, institucija i akademske zajednice radi jačeg povezivanja i razvoja domaćih obrambenih i naprednih tehnoloških kapaciteta.

Ministar Anušić novinarima je rekao kako je to prvi put da se obrambena industrija, ali i tvrtke iz područja novih tehnologija, okupljaju u ovakvom formatu kako bi razmijenile znanja, informacije i iskustva. Fokus skupa bio je na razvoju i primjeni novih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju, bespilotne sustave, naprednu elektroniku i sustave elektroničkog ratovanja.

vezane vijesti

Naglasio je da se Hrvatska nalazi na prekretnici koju može iskoristiti za jačanje gospodarstva, posebice u trenutku kada je globalno tržište obrambene industrije snažno zainteresirano za nove tehnologije poput umjetne inteligencije, bespilotnih sustava i napredne elektronike.

Dodao je kako današnji skup nije početak, već jedan u nizu koraka koje MORH već poduzima, te da će povezivanje velikih i malih tvrtki, mladih inovatora i tradicionalne industrije stvoriti ozbiljan dugoročni potencijal ne samo za obranu, nego i za ukupno hrvatsko gospodarstvo.

Cilj je, naglasio je resorni ministar, snažna, samodostatna i neovisna obrambena industrija Republike Hrvatske koja može konkurirati zapadnim i istočnim tehnologijama te biti poželjna na tržištima NATO-a i šire, dodavši kako su pojedini domaći proizvodi već u fazi testiranja u Oružanim snagama RH, a dio njih uskoro bi mogao ući i u operativnu uporabu.

Jelušić: U Hrvatskoj postoji dovoljno velikih i snažnih tvrtki

Suosnivač tvrtke Orqa Ivan Jelušić istaknuo je kako je današnji skup pokazao da u Hrvatskoj postoji dovoljno velikih i snažnih tvrtki koje mogu malim i mladim poduzećima pružiti platformu za brži i sigurniji razvoj inovacija. "Prije nekoliko godina morali smo odlaziti u inozemstvo kako bismo ostvarili partnerstva, a danas se ona mogu graditi unutar hrvatskog sustava", rekao je Jelušić.

Direktor Protostar Labsa iz Osijeka Filip Novoselnik predstavio je razvoj naprednih vizijskih sustava i umjetne inteligencije primjenjivih u obrambenom, svemirskom i industrijskom sektoru, naglasivši da bi suradnja s Ministarstvom obrane predstavljala ključnu referencu za nastup na trećim tržištima.

Luka Nuić, suosnivač i najmlađi direktor na skupu, 20-godišnji student strojarstva te direktor tvrtke Nukleus Aerospace, rekao je da njihov raketni start-up razvija znanja i ekspertizu u području raketne propulzije te traži partnere za integraciju svojih sustava u proizvode obrambene i civilne namjene. Istaknuo je kako ovakvi događaji malim tvrtkama otvaraju vrata za suradnju s velikim partnerima i pronalazak vlastite niše na tržištu.

Predstavnici etabliranih tvrtki poput DOK-ING-a, Šestan-Buscha i HS Produkta naglasili su važnost sinergije između države, industrije i mladih inovativnih poduzeća. Direktor Šestan-Buscha Alojzije Šestan najavio je razvoj projekta pametne kacige nove generacije, dok su iz HS Produkta istaknuli da suvremeni sukobi, poput onog u Ukrajini, jasno pokazuju potrebu za razvojem novih sustava, uključujući dronove i elektroničko ratovanje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
slijede pregovori

slijede pregovori

Vjesnik bi se mogao rušiti tek za godinu dana? Bačić: 'Bio bih najsretniji da je već uklonjen'
afera dinamo 2

afera dinamo 2

Ćorlukin otac na suđenju Mamićima: 'Nije tu bilo pregovora, mi smo prihvatili što nam je ponuđeno'
bačićevi zakoni

bačićevi zakoni

Puno se prašine diglo oko paketa 'graditeljskih' zakona. Evo što se točno mijenja od 1. siječnja

najpopularnije

Još vijesti