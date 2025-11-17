Molitva i svijeće u dvorištu vukovarske bolnice za žrtve agresije 1991.

Pored brojnih Vukovarski i Vukovaraca, molitvi je pred spomen-obilježjem u krugu bolnice nazočio i potpredsjednik Vlade te ministar obrane Ivan Anušić.

'Vukovar je spasio Hrvatsku. Tri mjeseca je držao najelitnije srpske gardijske brigade daleko od ostatka Hrvatske, posebice grada Osijeka, Vinkovaca. Dao je vremena Hrvatskoj vojsci da se pripremi, da se naoruža, dao je vremena i da međunarodna politička scena shvati što se ovdje događa', kazao je Anušić.