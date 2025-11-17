Liječnik iz vukovarske bolnice: Dobro je pobijedilo zlo i svjetlost tamu

Kao mladi liječnik Hitne pomoći radio je u vukovarskoj bolnici i svaki dan izlazio na teren
Na Memorijalnom groblju u Vukovaru položene su ruže i zapaljene svijeće na grobovima poginulih i ubijenih hrvatskih branitelja i civila te za one za kojima se još traga.
Uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić razgovarala je s Draženom Karnašom, koji je kao mladi liječnik Hitne pomoći radio u vukovarskoj bolnici i svaki dan izlazio na teren.
'Bilo je puno opasnih intervencija na terenu i u svim uvjetima. Jedna od najžalosnijih i najtragičnijih bila je bombardiranje doma umirovljenika u kojem su masakrirani ljudi. Preživjele smo tijekom noći kroz kukuruzište transportirali u Vinkovce i istim smo se putem vratili u opkoljeni grad', ispričao je.
Kao liječnik je obilazio i skloništa.
'Meni su u sjećanju ostala djeca koja nisu vidjela sunca i onda je jedno dijete nacrtalo sunce koje plače', prisjetio se.
On je u ratu zarobljen, završio je u logoru, ali se među prvima vratio u Vukovar.
'Osnovao sam obitelj, ovdje živim i radim kao pedijatar. Domovinski rat je hrvatska epopeja u kojoj je dobro pobijedilo zlo i svjetlost tamu', zaključio je.