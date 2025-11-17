svjedočanstva

Liječnik iz vukovarske bolnice: Dobro je pobijedilo zlo i svjetlost tamu

Bi. S.

17.11.2025 u 20:21

Dražen Karnaš
Dražen Karnaš Izvor: Screenshot / Autor: Dnevnik.hr
Bionic
Reading

Kao mladi liječnik Hitne pomoći radio je u vukovarskoj bolnici i svaki dan izlazio na teren

Na Memorijalnom groblju u Vukovaru položene su ruže i zapaljene svijeće na grobovima poginulih i ubijenih hrvatskih branitelja i civila te za one za kojima se još traga.

Uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić razgovarala je s Draženom Karnašom, koji je kao mladi liječnik Hitne pomoći radio u vukovarskoj bolnici i svaki dan izlazio na teren.

Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

'Bilo je puno opasnih intervencija na terenu i u svim uvjetima. Jedna od najžalosnijih i najtragičnijih bila je bombardiranje doma umirovljenika u kojem su masakrirani ljudi. Preživjele smo tijekom noći kroz kukuruzište transportirali u Vinkovce i istim smo se putem vratili u opkoljeni grad', ispričao je.

vezane vijesti

Kao liječnik je obilazio i skloništa.

'Meni su u sjećanju ostala djeca koja nisu vidjela sunca i onda je jedno dijete nacrtalo sunce koje plače', prisjetio se.

On je u ratu zarobljen, završio je u logoru, ali se među prvima vratio u Vukovar.

Svijeće u hrvatskim gradovima za Vukovar i Škabrnju
  • Svijeće u hrvatskim gradovima za Vukovar i Škabrnju
  • Svijeće u hrvatskim gradovima za Vukovar i Škabrnju
  • Svijeće u hrvatskim gradovima za Vukovar i Škabrnju
  • Svijeće u hrvatskim gradovima za Vukovar i Škabrnju
  • Svijeće u hrvatskim gradovima za Vukovar i Škabrnju
    +29
Svijeće u hrvatskim gradovima za Vukovar i Škabrnju Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

'Osnovao sam obitelj, ovdje živim i radim kao pedijatar. Domovinski rat je hrvatska epopeja u kojoj je dobro pobijedilo zlo i svjetlost tamu', zaključio je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STRAHUJE OD KINE

STRAHUJE OD KINE

Merz: Rađa se novi globalni poredak. Europa je pred jednim od najtežih razdoblja u povijesti
krpanje rupe

krpanje rupe

Rusija priprema teren: Traže se jamstva za isplatu osigurane štete
(ne)moguća rješenja

(ne)moguća rješenja

Von der Leyen dala tri opcije za financiranje Ukrajine: Ovo je na stolu

najpopularnije

Još vijesti