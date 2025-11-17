odavanje počasti

I na varaždinskom središnjem trgu svijetli ime Vukovara

Bi. S. / Hina

17.11.2025 u 20:04

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Bionic
Reading

Ime grada Vukovara u ponedjeljak je lampionima ispisano na Trgu kralja Tomislava u Varaždinu, čime je i ove godine odana počast poginulim braniteljima i civilima iz Vukovara i Škabrnje

Uz molitvu i paljenje lampiona, u tišini i dostojanstveno, brojni građani svih generacija prisjetili su se stradanja, ali i herojskog otpora koji su 1991. pružali branitelji i stanovnici tih mjesta.

Počast su odali i varaždinski župan Anđelko Stričak s predsjednikom Županijske skupštine Krunoslavom Lukačićem te gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj s predsjednikom Gradskog vijeća Lovrom Lukavečkim.

Obilježavanje uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje organizirali su Grad Varaždin i Varaždinska županija u suradnji s udrugama branitelja.

'Stoji grad', pjesmu Hrvoja Hegedušića posvećenu gradu heroju, pročitala je predsjednica Dječjeg gradskog vijeća Varaždina Bella Sedlar, a molitvu za sve poginule, preminule i nestale branitelje i civilne žrtve predvodio je velečasni Stjepan Najman, župnik Župe sv. Nikole.

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Počast su odali i pripadnici Husarske garde Varaždinske županije i Varaždinske građanske garde.

U Kinu Gaj održana je i besplatna projekcija filma 'Sokol - nezaustavljiv kao sudbina', u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Varaždin i Udruge veterana 7. gardijske brigade 'Puma'.

Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

U utorak, 18. studenoga, žrtva Vukovara bit će dodatno obilježena paljenjem svijeća u Vukovarskoj ulici u Varaždinu, u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Varaždinske županije i Grada Varaždina, uz misu zadušnicu u župnoj crkvi sv. Josipa na Banfici.

U gradu heroju sutra će poginulim, preminulim i nestalim braniteljima te civilnim žrtvama počast odati i izaslanstva Varaždinske županije i Grada Varaždina.

tportal
