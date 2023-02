'Moguće je da će Holding posegnuti za stranim radnicima. I oni imaju pravo na dostojanstvenu plaću'

Marina Ivandić, predsjednica skupštinskog Kluba zastupnika Možemo!-Zagreb je naš-Nova ljevica-Zelena alternativa ORaH, komentirala je za N1 dogovor Grada Zagreba i Zagrebačkog Holdinga po pitanju bruto i neto iznosa plaća, kao i dogovorenu novu sistematizacija. Kako je rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, dio će se pokriti iz proračuna, nešto iz ušteda, a nešto i preko poskupljenja usluga

'Činjenica na koju smo upozoravali i prije, i bili smo toga svjesni, je da plaće, pogotovo operativnih radnika u Holdingu, ljudi koji doista neposredno isporučuju te komunalne usluge nisu bile adekvatne. Činjenica je i da nedostaje radnika, u Čistoći je zaposleno stotinjak radnika, natječaj je stalno otvoren, a istovremeno je isti broj otišao. To je težak posao, smjenski rad, rad u teškim uvjetima, nema mogućnosti za hvatanje krivine. U tom smislu imati i faktor neadekvatne plaće koji je nama kao zelenoj ljevici neprihvatljiv, ali jednostavno taj faktor uzrokuje i činjenicu da sigurno nećemo popuniti radna mjesta, a na kraju niti isporučiti javnu uslugu. Svjesni smo bili i ranije da treba povećati plaće', rekla je Ivandić za N1.

'Naravo, zapošljavanja proteklih 20-ak godina u Holdingu, način na koji se razvijao taj organizacijski kaos, da, na neki način podupire tu mogućnost, postoje naravno oni ljudi kojima je u interesu podmetati klipove. No ne bih išla u tom smjeru, mislim da jest to bio autentičan bunt i da je bio opravdan i da su ljudi bili u potrebi poboljšanja materijalnih uvjeta i uvjeta rada', kazala je Ivandić.

Neki, pa čak i gradonačelnik Tomašević, izrazili su sumnje u to da je bunt podmetnut od nekih bivših struktura koje nisu sklone aktualnoj vlasti.

Naglašava da je Holding firma koja i dalje vapi za raznim unapređenjima. 'Jedan od razloga bunta je i ta neprimjerena sistematizacija koja stvara nepravde među radnicima. To nije u redu, nije poticajno ni za koga, nije dobro radno okruženje. A svi ti aspekti na kraju utječu na kvalitetu javne usluge. Nova sistematizacija je ozbiljan i složen zadatak, ali vjerujem da će i to donijeti neki mir i zadovoljstvo i da će na kraju to i zadovoljstvo osjetiti i građani.'

No i dalje ostaje problem manjka radnika.

'Situacija u Zagrebu nije jedinstvena, isto je u svim komunalnim tvrtkama i u nekim tvrtkama koje se bave infrastrukturom. Teško je naći radnike. Plaće u Hrvatskoj u javnim firmama su mnogo manje od onih koje se mogu ostvariti negdje vani i normalno da se ljudi odlučuju za život negdje drugdje, u tom smislu ne postoji garancija da će ove mjere korigiranja materijalnih prava u Čistoći i drugim komunalnim firmama u u Zagrebu donijeti ono što želimo, a to je novi priljev radnika. Moguće je da će se morati posegnuti za stranim radnicima jer je imperativ da usluga bude adekvatna. No i ti strani radnici imaju pravo na dostojanstvenu plaću', rekla je Ivandić.