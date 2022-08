Mogu li Možemo! i SDP zajedno nakon loma u Puli? Puhovski: Međusobni odnosi su drugorazredno pitanje, evo što je ključ

Hoće li politička događanja iz Pule, u kojoj su zajedničkim snagama vijećnici Nezavisne liste gradonačelnika Filipa Zoričića, SDP-a i HDZ-a smijenili čelnicu Gradskog vijeća Dušicu Radojčić iz Možemo!, utjecati na odnose SDP-a i Možemo! u drugim sredinama i osobito na nacionalnoj razini, jer se u medijima spekulira o mogućoj koaliciji i nekoj vrsti okupljanja na ljevici. Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da prije razmišljanja o bilo kakvoj koaliciji SDP i Možemo! imaju drugog, važnijeg posla

Za razrješenje Dušice Radojčić glasali su vijećnici iz redova Nezavisne liste gradonačelnika Filipa Zoričića (4), SDP-a (3), HDZ-a (2), vijećnik srpske nacionalne manjine Milan Rašula , koji je pokrenuo njezinu smjenu, a koji je prije nekoliko tjedana nepravomoćno osuđen zbog prijevare i krivotvorenja dokumenata , te vijećnica Zelenih Gordana Ferenčić i nezavisna vijećnica Marija Marković Nikolovski . Protiv razrješenja bilo je četvero vijećnika Možemo! Pula. Rascjep je nastao zbog različitih pogleda na projekt izgradnje hotela na području Lungomare u Puli. Osim u Puli, u kojoj je pukla suradnja, trzavica između SDP-a i Možemo! ima i u Zagrebu te je, primjećuje Puhovski, nakon što je Viktor Gotovac preuzeo gradsku organizaciju SDP-a došlo do rapidnog pogoršanja odnosa. Kako onda do neke pretpostavljene koalicije na nacionalnoj razini?

'Imaju čitav niz mjesta u kojima su još jaki, ali SDP više nije nacionalna činjenica kao što su bili', mišljenja je naš sugovornik. Pitamo ga kako to da su se SDP i HDZ grupirali u Puli na jednoj strani, a protiv Možemo!.

'Morate imati liste, organizaciju za podršku ili barem organizacijske natruhe u svim tim izbornim jedinicama', upozorava. Puhovski smatra da to više nitko nije u stanju osim HDZ-a i donedavno SDP-a.

'A u ovom trenutku ne vidim da je o činjenica, pogotovo ako bi se dogodilo, u što ne vjerujem, da najesen budu izbori', kaže Puhovski. Takve izbore bilo bi moguće organizirati najranije u studenom, a analitičar ne vidi mogućnost da se Možemo! i SDP mogu do tada ustrojiti tako da funkcioniraju na nacionalnoj razini. Za predsjednika je to relativno lako, objašnjava, jer imate jednog kandidata i kroz medije uređujete podršku, a u ovom slučaju morate imati deset puta po 14 kandidata.

'Vjerujem da ključno pitanje ima dva dijela, prvo je može li se Možemo! pojaviti kao nacionalna politička činjenica. Za sada izgleda da ne mogu izaći iz okvira dva ili tri grada, a i tamo, kao u Puli, imaju poteškoća. U Zagrebu imaju poteškoća s obnašanjem vlasti. I drugo, može li se SDP reorganizirati do te mjere da opet funkcionira kao stranka, što u ovom trenutku naprosto nije slučaj', secirao je situaciju Puhovski. Stava je da su to u ovom trenutku ključni problemi, a međusobni odnosi su drugorazredno pitanje koje slijedi nakon odgovora na prvo - jesu li te stranke ili platforme podobne za međusobno odnošenje kao politički subjekti.

'Dojučerašnja predsjednica pulskog Gradskog vijeća Dušica Radojčić tvrdi da se radi o tome da su svi oni na strani jednog koncepta razvoja, utiliziranja Pule. Malo je neobično da bi baš to bio glavni element sukoba, to je sigurno jedan od elemenata sukoba', smatra Puhovski. A to se događa baš u Puli, odakle je predsjednik SDP-a Peđa Grbin, što je također zanimljiva činjenica.

'Činjenica je da SDP više nije hijerarhijski ustrojen kao nekada i tu osobne veze mogu imati neku funkciju', poručio je na kraju Puhovski.