Mogu li cijepljene osobe prenijeti virus onima koji nisu cijepljeni, koliko cjepiva štite od novih sojeva, hoćemo li se cijepiti svake godine?

Dosad je jednom dozom u Hrvatskoj cijepljeno oko 13 posto populacije, a na neka pitanja i dvojbe koje muče građane u Dnevniku Nove TV odgovorio je znanstvenik Luka Čičin-Šain

Na pitanje mogu li cijepljene osobe prenijeti virus onima koji nisu cijepljeni odgovara da su šanse svakako niže.

''Mi smo sasvim sigurni u to zato jer jednom kad je netko cijepljen, onda je i za očekivati da on ima manje virusa u svom tijelu. To su stvari koje su prikazane na eksperimentima na životinjama, recimo na analizi s majmunima je prikazano da je po bilo kojem cjepivu količina virusa koja se može naći u plućima daleko niža'', rekao je Čičin Šain za Dnevnik Nove TV.