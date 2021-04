Ban Toskić odgovorila Berošu: Liječnici u 2020. na hitne prijeme poslali samo 2,8% pacijenata. Ordinacije su postale pozivni centri

Predsjednica Koordinacije liječnika obiteljske medicine Nataša Ban Toskić komentirala je istup ministra Beroša, na koji je KoHOM jutros već reagirao priopćenjem, a koji je rekao kako obiteljski liječnici veliki broj pacijenata slao na hitne prijeme.

“Ministar je sam u svom planu i programu cijepljenja naložio formiranje mobilnih timova za cijepljenje nepokretnih osoba u domovima. Takvi timovi su zasad formirani samo u Splitsko-dalmatinskoj i Vukovarsko-srijemsoj županiji. Obiteljski liječnici gotovo jedini cijepe na velikim punktovima, a istodobno cijepe i docijepljuju u vlastitim ordinacijama. Nejasno je zašto se ministar odlučio za ovakve izjave”, rekla je napomenuvši kako su ordinacije obiteljske medicine u velikoj mjeri postale pozivni centri.

“Zbog nemogućnosti da stupe u kontakt s pravim pozivnim centrima, pacijenti se obraćaju nama. Ukoliko želimo uspostaviti poziv, već je netko s one strane linije. To otežava pristup svim onim drugim ljudima koji nam se žele obratiti. Međutim, za to nisu krivi obiteljski liječnici, to je sistemska greška”, objasnila je.

“Operacije i pregledi koji nisu najžurniji se odgađaju. Pacijenti su u strahu i ne znaju što će. Kome se obratiti? Naravno, svom obiteljskom liječniku”, dodaje i kaže kako će KoHom sasvim sigurno i dalje upozoravati na probleme u sustavu.

Na pitanje treba li ministar Beroš otići, kaže da će o tome odlučiti ministar i Vlada te da se KoHom boti za svoju struku i svoje pacijente.