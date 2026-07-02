Mladi par u Indoneziji javno bičevan zbog poljupca snimljenog na TikToku

Mladi par, 22-godišnjak i 25-godišnjakinja kažnjeni su s po 21 udarac bičem u javnom parku u gradu Banda Aceh. Prvotno su bili osuđeni na 25 udaraca zbog prekršaja "ikhtilat", koji prema šerijatskom kaznenom zakoniku u provinciji Aceh zabranjuje intimne odnose između nevjenčanih osoba, no kazna je smanjena zbog vremena provedenog u pritvoru.

Slučaj je privukao široku pozornost nakon što je snimka nastala tijekom TikTok prijenosa uživo postala viralna u veljači. Par je bio među šest osoba koje su istoga dana javno kažnjene nakon pravomoćnih presuda šerijatskog suda u Banda Acehu.