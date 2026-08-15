VIDEO Raste broj žrtava snažnog potresa u Indoneziji, pretražuju se ruševine

Spasioci u subotu pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon što je snažan potres pogodio područje kod otoka Floresa u istočnoj Indoneziji , zbog čega su tisuće ljudi morale pobjeći iz svojih domova.

Nakon potresa magnitude 7,7 , za dvije osobe poznato je da su žive ostale zarobljene pod ruševinama u susjednoj regiji Manggarai. Već se osjetilo na desetke naknadnih potresa, a najjači je bio magnitude 6,1 .

Indoneziju i susjedne zemlje često pogađaju potresi zbog njihova položaja na pacifičkom „Vatrenom prstenu“, luku intenzivne seizmičke aktivnosti koji se proteže od Japana preko jugoistočne Azije i dalje preko pacifičkog bazena.

Flores je 1992. pogodio potres magnitude 7,7 koji je izazvao cunami i u kojemu je poginulo oko 2500 ljudi.

Među najsmrtonosnijim potresima u povijesti Indonezije bio je razorni potres magnitude 9,1 koji je 2004. pogodio područje uz obalu Sumatre i izazvao cunami u kojem je diljem regije poginulo 220.000 ljudi, od čega oko 170.000 u Indoneziji.