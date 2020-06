Mladen Grdović objasnio zašto ide u politiku, uvjeren je da ulazi u Sabor: Nijedan potpis ja Željku neću potpisati dok ne vidim da je to u redu

Pjevač Mladen Grdović, nalazi se na drugom mjestu liste Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma u 10. izbornoj jedinici, za predstojeće parlamentarne izbore

"Pa ovaj, ovo sve što se dešava u našoj Hrvatskoj je nepošteno. Moja pisma će uvijek biti broj 1. Kad me zvao Željko Kerum ja sam rekao 'Željko, daj mi dva dana da odlučim'. Jer to je čovjek kojega ja poznajem trideset i nešto godina. Sve što bude će ići po planu, kako se dogovorimo. To znači, treba obnavljati bolnice, treba obnavljati djeca da budu školovana, da im se daje sve. I što drugo, gospodarstvo. Zadnji smo na svitu u tome. Ja nisam ovdje došao zbog financija", poručuje Grdović.

Na pitanje hoće li mu njegova prošlost biti smetnja ukoliko uđe u Hrvatski sabor, odgovara:

"Povrh svega, Sabor cijeli je katastrofa. Počnimo od Grada Zagreba. Svim su obećali to, to i to, a nikom se nije dalo ništa. Ljudi plaču na ulicama.

Druga stvar, naša Dalmacija je blagoslovljena. Od Dubrovnika do Istre do Rijeke. Možemo biti najbolji na svitu. E to je jedan razlog koji me uvijek mučio i mislio sam da nisam mučan u tome, ali kad sam vidio koliko turneja sam imao po Australiji, Americi, Kanadi od malena, sad sam napunio 62 godine. Nijedan potpis ja Željku neću potpisati dok ne vidim da je to u redu, a ja ću pobijediti".