Mladen Grdović: ‘Nisam uhićen! Evo me doma, u kući u Zadru’

Nakon što je glasnogovornik Općinskog suda u Zadru potvrdio da je sud zaprimio optužni prijedlog u kojem se navodi da je okrivljenik Mladen Grdović povrijedio Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i Zakon o prekršaju protiv javnog reda i mira, o svemu se javno odlučio oglasiti i popularni glazbenik

‘Nisam uhićen! Nisam u zatvoru! Evo me doma, u kući, u Zadru. Odmaram. Zajedno sa suprugom Brankicom, kolegama iz benda i cijelim mojim timom završavam posljednje pripreme za spektakularni koncert u Zadru 15. veljače kojim ću obilježiti 40 godina uspješne karijere. Generalna proba bit će po planu ove subote, a na koncertu će 'gorit' dvorana jer očekujemo tisuće ljudi iz cijele Dalmacije koji su već najavili svoj dolazak. U svemu ovome imam beskrajnu podršku cijele moje obitelji i na to sam neizmjerno ponosan. Sve nas žalosti što ovakve neprovjerene informacije često nađu svoj put do medija, a istina ne može biti drugačija. Zato Vas sve pozivam na koncert da vas glazbom razuvjerim. Iako me takve neistine bole, neću nikome dopustiti da mi pokvari ovaj trijumf karijere. Svi ste pozvani na koncert, bit će to posebna noć’, napisao je zadarski glazbenik Mladen Grdović u svom priopćenju koje je poslao nakon navodnog uhićenja.