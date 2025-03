Mišić: U ova tri dana umrlo je 25 hrvatskih branitelja

Ne radi se o velikom broju ljudi i o velikim iznosima, rekao je Mišić i naveo kako se radi o nešto više od 7. 000 hrvatskih branitelja.

Anka Mrak Taritaš (Glas) prozvala je ministra Branka Bačića, ministricu Ninu Obuljen Koržinek, „a najviše“ premijera Andreja Plenkovića da su jedini odgovorni za sporost obnove.

I svima, osim njima, je jasno da nikakvo preusmjeravanje pozornosti na druge neće tu činjenicu sakriti. Svoju odgovornost za nesposobnost i nered, a i za puno gore, Vlada ne može prebaciti ni na koga, pa tako ni Grad Zagreb, rekla je zastupnica, reagirajući na prozivke za sporost u obnovi koje je ministrica adresirala na zagrebačku vlast.

"Da nije tragično, bilo bi jako smiješno“, ustvrdila je, navodeći da je nakon pet godina od potresa izgrađena samo trećina zamjenskih obiteljskih kuća.

Ministrima i Vladi poručuje kako je jedino čime se trebaju baviti i jedino pitanje na koje trebaju odgovoriti - tko će odgovarati za nepovratno izgubljeno vrijeme i novac. "I bilo bi dobro da konačno shvate da nije bitno jesu li Bačić i Plenkovićevo suho zlato zadovoljni obnovom, nego jesu li zadovoljni građani. Samo, oni su Plenkoviću bili i ostali zadnja rupa na svirali“, rekla je Mrak Taritaš.

Baksa: Neka država financira plaće zaposlenih u dječjim vrtićima

Ivica Baksa (NPS) predložio je da država preuzme financiranje plaća zaposlenih u dječjim vrtićima, umjesto da to rade lokalne jedinice, ističući kako je ulaganje u predškolski odgoj jedan od ključnih koraka za budućnost Hrvatske.

"Međimurska županija još je prošle godine uputila službeni zahtjev Vladi za preuzimanje financiranja plaća kao konkretan mehanizam rasterećenja lokalnih jedinice, a čime bi djeca dobila jednake uvjete bez obzira gdje žive, rekao je Baksa. Pozvao je Vladu da ozbiljno razmotri ovaj zahtjev, a resornog ministra Ivana Šipića da krene u njegovu realizaciju.

Slično razmišlja i Miro Bulj (Most). Ako je nešto obvezno od 4. do 7. godine, onda država to treba financirati, nije pošteno da država donosi zakone i mjere, a lokalna samouprava to plaća, to je izravan udar na lokalnu samoupravu, izjavio je.

Ljubica Lukačić (HDZ) pozdravila je osmi paket mjera koji je Vlada donijela u srijedu za zaštitu standarda građana i konkurentnost gospodarstva. Vlada osmi put pokazuje koliko je socijalno osjetljiva i koliko brine o građanima i gospodarstvu, rekla je, apostrofirajući kako će građani i mali i srednji poduzetnici plaćati manje račune za struju i grijanje, a svi umirovljenici dobiti po 50 eura.

Bit će to 11. isplata umirovljenicima kojima je kroz deset isplata isplaćeno 711 milijuna eura, navela je.