Ministrica Vučković: Ja ne bih pokazala 'srednji prst'

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković izjavila je u petak, komentirajući 'srednji prst' bivše predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović upućen Miroslavu Škori zbog njegove izjave o pravu na pobačaj silovanih žena, kako ona to ne bi napravila

'Širenje te slike, koja je vjerojatno u dobroj namjeri, ja to ne bi napravila. Sve su slike sa smiješkom, meni to izaziva osjećaj teške nelagode i iznimno suosjećam sa svim ženama koje su to prošle', rekla je Vučković.