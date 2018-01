Ministrica Murganić šokirala javnost, a to joj nije bilo prvi put...

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić u četvrtak je šokirala javnost svojim komentarom mučne situacije u kojoj se našla Mara Tomašević, supruga požeško-slavonskog župana. Upitana kako komentira njezino povlačenje optužbi za obiteljsko nasilje, ministrica Murganić je rekla: 'To vam je tako u braku.' Nažalost, to nije prvi slučaj da svojim komentarima ili djelima šokira javnost. Prisjetili smo se nekoliko ministričinih epizoda…

'To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila', rekla je ministrica Murganić u četvrtak nakon sjednice Vlade. Nakon što je njezina izjava iste sekunde izazvala bijes i negodovanje javnosti ministrica Murganić oglasila se priopćenjem u kojem se još jednom morala ispričavati.

'U svom privatnom okruženju i profesionalnom radu uvijek sam imala nultu stopu tolerancije prema bilo kojem obliku nasilja, a posebice prema nasilju nad ranjivim skupinama', poručila je.