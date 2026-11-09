Ministarstvo zdravstva o tragediji na Jankomiru: 'Tko je znao za ovaj događaj i zašto nismo obaviješteni?'

Posebno su upozorili na činjenicu da je Ministarstvo prijavu o neželjenom događaju zaprimilo tek u ponedjeljak , iako je riječ o događaju sa smrtnim ishodom.

'Snimke iz Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Zagrebu, objavljene tijekom dana u medijima, izazivaju zgražanje i ozbiljnu zabrinutost. Prizori brutalnog postupanja prema vezanom i bespomoćnom pacijentu predstavljaju nedopustivo kršenje temeljnih načela humanosti, dostojanstva, medicinske etike i profesionalnosti', poručili su iz Ministarstva zdravstva.

Podsjetili su da Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene propisuje obvezu ravnatelja, odnosno odgovorne osobe, da Ministarstvo odmah izvijesti o neočekivanom neželjenom događaju.

'Postavljamo stoga jasno pitanje: tko je znao za ovaj događaj i zašto Ministarstvo nije pravodobno obaviješteno?', upitali su.

Traže ispitivanje odgovornosti uprave bolnice i Grada Zagreba

Ministarstvo zahtijeva žurno i cjelovito izvješće Grada Zagreba o svim okolnostima događaja, postupanju uprave bolnice, pravodobnosti prijavljivanja te nadzoru nad radom ustanove.

Naglašavaju da se odgovornost ne smije zaustaviti samo na neposrednim sudionicima događaja, nego se mora ispitati i odgovornost ravnatelja, uprave bolnice te osnivača u okviru njegovih zakonskih ovlasti i obveza.

'Osnivač ne može biti izuzet od pitanja vlastite odgovornosti za nadzor nad radom ustanove', istaknuli su.

Pozvali su Grad Zagreb da bez odgode preuzme odgovornost koja proizlazi iz njegove uloge osnivača, provede temeljito ispitivanje postupanja uprave bolnice te poduzme sve mjere iz svoje nadležnosti.

'Očekujemo konkretne odgovore. Neprihvatljivo je da se nakon ovako tragičnog događaja odgovornost prebacuje s jednih na druge ili da se javnost zadovoljava formalnim objašnjenjima', poručili su.

Ministarstvo je najavilo da će inzistirati na potpunom rasvjetljavanju slučaja, utvrđivanju individualne i upravljačke odgovornosti te poduzimanju svih zakonom predviđenih mjera.

'Dostojanstvo, sigurnost i život svakog pacijenta moraju biti apsolutni prioritet zdravstvenog sustava', zaključili su iz Ministarstva zdravstva.