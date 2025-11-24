Ministar otkrio dokad će trajati prometni kolaps u Zagrebu

Ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je u ponedjeljak kako će se neboder Vjesnika morati rušiti nakon požara u kojem je izgorio prije tjedan dana, a Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI) ocijenio je da je to potrebno učiniti što hitnije.
Zaključak izvješća HCPI-a je da je definitivno potrebno prići uklanjanju konstrukcije nebodera radi opasnosti od urušavanja, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Bačić nakon sastanka s predstavnicima Grada Zagreba, stručnjacima iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i ostalim interventnim službama o stanju konstrukcije nebodera Vjesnik nakon požara.
Dodao je da Slavonska avenija i podvožnjak ostaju zatvoreni te da su u tijeku radovi na proširenju prometnice kako bi se olakšalo prometovanje tim dijelom grada. 'Grad Zagreb razmatra i druga prometna rješenja sa postojećim cestama i prometnicama kako bi se olakšao promet u tom dijelu. Posebna regulacija prometa bit će sve do uklanjanja nebodera', kazao je ministar reakvši da bi se u narednim danima moglo znati više o rokovima.
Mario Uroš iz HCPI-a rekao je da je uklanjanje nebodera potrebno napraviti što hitnije i brže.
"Sva mjerenja i pregledi upućuju da postoje ozbiljna statička oštećenja konstrukcije zbog djelovanja požara, da su prilično oštećeni stupovi. Uslijed visoke temperature javile su se pukotine i došlo je do otpadanja dijelova elemenata, a istočni dio nebodera se poprilično oštetio", rekao je.
Takva konstrukcija je trenutno podložna i vlaženju, kiši, snijegu, mrazu koji mogu utjecati na širenje betona, dodao je te naglasio da što dulje ovakva konstrukcija stoji, veća je opasnost od rušenja dijela ili cijelog nebodera.
"Jasno nam je da će razne službe morati ući u zgradu radi očevida, ali nikakva sigurnost se tu ne može garantirati, stoga se unutra treba vrlo kratko zadržavati i na vlastitu odgovornost", poručio je Uroš.
Ministar Bačić najavio je kako je idući korak i izrada projektne dokumentacije.
"Kako bismo mogli prići uklanjaju zajedno s ostalim suvlasnicima sazvali smo za danas sastanak s predstavnicima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, a kako bismo vidjeli kako zgradu ukloniti sa sigurnosnog i stručnog stajališta. Danas, sutra ćemo se sastati i s potencijalnim izvođačima i projektantima da bi mogli krenuti u proces javne nabave", najavio je.