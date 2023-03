Ministar Filipović o kupovini OMV-a: INA ima pet benzinskih u Sloveniji, sad će ih imati barem peterostruko više

Ministar Davor Filipović otkrio je više detalja o posljednjem paketu Vladinih mjera u Dnevniku Nove TV, a ipored toga komentirao je INA-ino i MOL-ovo preuzimanje slovenskog OMV-a te situaciju u Petrokemiji

“Krajem prošle godine mi smo ograničili cijenu plinu i otada je cijena krenula prema dolje. Mi neke stvari već primjenjujemo i ciljamo na najranjivije. A hoćemo li one najranjivije osloboditi plaćanja, to će biti predmetom rasprava na sljedećem Vijeću ministara energetike krajem mjeseca”, otkrio je Filipović u Dnevniku Nove TV .

Na upit odakle novac za sve to ministar je rekao: “Mi nastavljamo štititi hrvatske građane, poduzetnike i gospodarstvo. Sve tri rejting agencije ocjenjuju rejting Republike Hrvatske s najvišim ocjenama i to je potvrda da se financijama upravljalo jako dobro. A kada se financijama upravlja dobro, onda imate i sredstva kojima možete pomagati gospodarstvo i građane.” Naglasio je da je to novac koji je osiguran u državnom proračunu, dio toga će na svojim leđima preuzeti HEP, kao što se radilo i dosad. Rekao je da to nije novac iz narodnih obveznica.

Na upit zašto misli da će se sada inflacija obuzdati ako su ove mjere preslika prošlog paketa mjera – a znamo da se prošli put nije značajnije smanjila stopa inflacije, ministar je rekao: “Posljednja tri mjeseca prošle godine inflacija je bila iznad 13 posto, sada je u ovoj godini određeni pad. Mi štitimo standard građana i omogućili smo da imaju više novca. Prošle godine imali smo četvrti najveći rast BDP-a u cijelom EU-u. Što se tiče inflacije, očekujemo daljnji pad cijena u ovoj godini”, poručio je.