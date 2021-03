Milošević o obnovi: Treba ipak razumjeti da je prošlo dva mjeseca od potresa i da je to i bez potresa bilo devastirano područje...Imamo i preko 100 vrtača i preko 60 klizišta

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević za N1 je govorio o stanju na Baniji te o očekivanom početku obnove nakon potresa

'Treba ipak razumjeti da je prošlo 2 mjeseca od potresa i da je to i bez potresa bilo devastirano područje i onda su tri jaka potresa pogodila u 8 dana to područje i after šokovi. Imamo preko 100 vrtača, aktivirano je preko 60 klizišta i sve to otežava normalizaciju života, a kamoli početak obnove.