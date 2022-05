Milinović: Da sam ja Plenković, raspisao bih prijevremene izbore

'Ovo mi liči na Milanovićevu izjavu o Kaliguli', komentirao je Darko Milinović, predsjednik stranke Lipo premijerovu izjavu kako se Josip Aladrović i Boris Milošević mogu vratiti, ako se dokaže njihova nevinost

'Išao sam slušati to par puta, mislio sam da je netko na mrežama smontirao. To je ponižavanje dvojice ministara i jedna poruka koja se danas ne bi smjela plasirati u hrvatskoj javnosti', nastavio je Darko Milinović gostujući u emisiji Newsroom N1 Televizije o izjavi premijera i povratku ministara.

O slučaju ministra Tomislava Ćorića kaže: 'Moj neki sukob s HDZ-om je i počeo na razini kada je Plenković, odnosno vodstvo HDZ-a u kojemu sam bio član Predsjedništva s najvećim brojem glasova, toliko o mom utjecaju u HDZ-u… Ćorićev prijatelj Kovačević koji je sada ravnatelj NP Plitvica je tri mjeseca unaprijed govorio da se dogovorio sa svojim prijateljem i da se tu nitko ništa neće pitati. Javni natječaji su laganje ljudi. Ćorić i Kovačević su znali da će on biti ravnatelj. Ono što me zabrinjava je to što je Ćorić odličan, a ništa nije napravio u gospodarstvu. On ide s pozicije ministra jer je njemu dosta, ne želi više biti ministar. Sad kad je teško i treba vaditi vruće krumpire. Zato sam rekao da je kvazihadezeovac. Sad on ide na 50 tisuća kuna plaću. Bravo, treba zapljeskati Plenkoviću ako mu to dozvoli.'