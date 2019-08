Milin djed: Transplantacija je odgođena, Mila je stabilno

'Mila za sve' novoregistrirana je Zaklada za pomoć oboljeloj djeci, a Vladimir Rončević, djed djevojčice Mile novinare je izvijestio o tijeku njena liječenja u SAD-u te novcima prikupljenim humanitarnom akcijom

'Mi smatramo da su profesionalizam i transparentnost ključni za svaki segment, posebice za liječenje teško bolesno djece. Zbog okolnosti, teško bolesna djeca prepuštena su empatiji i dobroj volji pojedinaca i građana. U hrvatskom zdravstvu ima prostora za napredak, navodi se u poruci u kojoj je istaknuto da svi uključeni u rad Zaklade su volonteri i kako su uključili veliki broj stručnjaka. Neizmjerno smo svima zahvalni na valu dobrote i na tome što će šansu dobiti i druge obitelji i njihova', prenio je Rončević.

Dodao je i kako je na računu Zaklade ostalo 5,5 milijuna kuna od čega je već 4 milijuna otišlo za liječenje 11 druge djece, javlja Jutarnji list.

'Na Marinovom računu je oko 16 milijuna kuna. To izgleda puno, ali kad se krene u realizaciju zamišljenoga, to neće biti tako mnogo. Zato moramo osigurati stalne i povremene izvore financiranja kako bi realizirali naše projekte do kraja', rekao je Rončević.

Mila Rončević je ovoga proljeća s roditeljima otputovala na liječenje u SAD, u bolnicu Children's Hospital of Philadephia. Za njeno liječenje akutne megakariocitne leukemije u SAD-u prikupljeno je oko 40 milijuna kuna, a akciji se odzvala cijela Hrvatska.

Na konferenciji su uz Vladimira Rončevića govorili i doc. dr. Mario Ćuk, prof. dr. Dragan Primorac, odvjetnik Petar Petrinić i dr. Miran Cvitković.