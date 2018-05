Milijan Brkić o Srbiji: Treba prestati s tim napucavanjem

Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić je u srijedu, odgovarajući prije sjednice Predsjedništva stranke i Nacionalnog vijeća na pitanja novinara o odluci državnog vrha da se ne zaoštrava odnos prema Srbiji, rekao da treba prestati s 'tim napucavanjem' prema susjedima i početi razmišljati što je najbolje za Hrvatsku i hrvatski narod.

Već jednom trebamo prestati s tim 'napucavanjem iz vlastitog dvorišta prema našim susjedima' i početi se baviti ozbiljnim problemima i razmišljati što je najbolje za Hrvatsku i hrvatski narod, rekao je Brkić.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević ponovio je da je on fokusiran na svoj posao razvoja i jačanja pobjedničke hrvatske vojske. 'Fokusiran sam na razvoj i jačanje pobjedničke hrvatske vojske. To je moja odgovornost i to radim', odgovrio je novinarima Krstičević.

Na isto novinarsko pitanje međunarodni tajnik HDZ-a i predsjednik saborskok Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač je kratko rekao: 'Treba puno više raditi na političkom obrazovanju i u Srbiji.'