Dačić Plenkoviću: Nismo isti, Srbija nije bila uz Hitlera i provodila holokaust

Srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić složio se u utorak s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem da Hrvatska i Srbija nisu iste, ističući da je razlika u tome što Srbija u Drugom svjetskom ratu nije bila uz Hitlera i provodila holokaust

Plenković je ranije u utorak rekao da su Hrvatska i Srbija 'dva svijeta', jer je nemoguće da neki hrvatski zastupnik skrnavi srpsku zastavu, kao što je to nedavno u Beogradu s hrvatskom zastavom učinio srbijanski ultranacionalistički zastupnik Vojislav Šešelj.

Dodatna razlika je u tome što 'Srbija ne negira zločine, nego ih kažnjava', smatra šef srbijanske diplomacije.

'Nismo isti, jer mislimo da je ovo što Hrvatska radi čista glupost i da je bolje da se bavimo razvojem naših odnosa nego da vodimo diplomatski rat. I Plenković sve to zna, ali misli da mu to donosi političke bodove. I to je žalosno', rekao je novinarima Dačić koji je u posjetu Indiji.

Pojasnio je svoju nedavnu izjavu da će Hrvatska, ako želi, dobiti diplomatski rat. 'Ja nisam govorio o ratu, nego o diplomatskom ratu koji Hrvatska izaziva', rekao je srbijanski ministar reagirajući na Plenkovićevu izjavu da u odnosima Hrvatske i Srbije nije dobro koristiti riječ 'rat'.