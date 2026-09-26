Istrijani mijenjaju taktiku: Nema blokada u Koromačnom, ovako se bore protiv otpada

Borba se nastavlja pravnim putem, a aktivistima je poručeno da ne reagiraju nego samo obavještavaju o prolazu kamiona prema Koromačnu, rekao je član građanske inicijative, Mladen Bastijanić
Umjesto najavljenih tri dana, blokada kamiona prema Koromačnu i Holcimovoj tvornici cementa gdje bi se trebao spaljivati otpad iz Gospića ipak se neće nastaviti u subotu. Tako je odlučila građanska inicijativa koja je organizirala blokadu u četvrtak i petak protiveći se projektu KOdeCO. Član inicijative Mladen Bastijanić, potvrdio je prestanak blokade novinaru Glasa Istre, Branku Biočiću.
'Nakon sinoćnjeg prosvjeda dogovoreno je da se radi individualno, bez naputaka, da se prati situacija i međusobno obavještava. Tijekom noći aktivno je, samoinicijativno, ostalo dvadesetak građana, uglavnom onih koji žive na Kapelici, koji su ostali dežurati i pratili stanje na cesti. Međutim, nijedan kamion nije do rano jutros prošao. Počeli su voziti oko 7.30', naveo je Biočić.
Najavljeno je da se protivljenje spalionici otpada nastavlja pravnim putem na sudovima Hrvatske i Europske unije. Tanja Pejić, ekološka aktivistica je navela da je cilj blokade, privlačenje pozornosti nacionalnih medija, postignut.
U petak do 22:30 sati nijedan kamion nije prošao uz glavnu cestu prema Koromačnu, ali je navodno policija preusmjeravala kamione prema tom istarskom mjestu u Breg Ivanovcima te preusmjeravala na 'mjesta za čekanje' iz smjera labinske plinare.
Bastijanić je naveo da policije sada nema, a u subotu ujutro je, prema dojavama aktivista, prošlo dvadesetak kamiona.
'Ljudi iz Kapelice javljaju da kamioni koji jutros prolaze šire smrad. Naša je preporuka građanima ne intervenirati, nego samo pratiti situaciju i međusobno se obavještavati', naveo je Bastijanić.