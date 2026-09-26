Istrijani mijenjaju taktiku: Nema blokada u Koromačnom, ovako se bore protiv otpada

Umjesto najavljenih tri dana, blokada kamiona prema Koromačnu i Holcimovoj tvornici cementa gdje bi se trebao spaljivati otpad iz Gospića ipak se neće nastaviti u subotu. Tako je odlučila građanska inicijativa koja je organizirala blokadu u četvrtak i petak protiveći se projektu KOdeCO. Član inicijative Mladen Bastijanić, potvrdio je prestanak blokade novinaru Glasa Istre, Branku Biočiću.

'Nakon sinoćnjeg prosvjeda dogovoreno je da se radi individualno, bez naputaka, da se prati situacija i međusobno obavještava. Tijekom noći aktivno je, samoinicijativno, ostalo dvadesetak građana, uglavnom onih koji žive na Kapelici, koji su ostali dežurati i pratili stanje na cesti. Međutim, nijedan kamion nije do rano jutros prošao. Počeli su voziti oko 7.30', naveo je Biočić.

Najavljeno je da se protivljenje spalionici otpada nastavlja pravnim putem na sudovima Hrvatske i Europske unije. Tanja Pejić, ekološka aktivistica je navela da je cilj blokade, privlačenje pozornosti nacionalnih medija, postignut.