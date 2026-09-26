Novi vlasnik N1 želi dozvolu za TV kanal u Hrvatskoj

Adria News kao nakladnik N1 podnio je zahtjev za davanje dopuštenja za specijalizirani informativni televizijski kanal u Hrvatskoj za koji je priložio i programsku osnovu, potvrdili su Hini iz Vijeća za medije.

Hrvatski medijski regulator potvrdio je i da je taj zahtjev zaprimljen 23. rujna te da će donijeti odluku o davanju ili uskraćivanju dopuštenja najkasnije u roku od 30 dana. Prema Zakonu o elektroničkim medijima, Vijeće za medije je prije davanja dopuštenja ovlašteno s regulatornim tijelima drugih država članica EU razmijeniti informacije o tom pružatelju medijskih usluga budući da se prijenos programa odnosi i na druge države članice Europske unije. Nakon eventualnog dobivanja dopuštenja, očekuje se upis nakladnika N1 u Upisnik pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija – hrvatski medijski registar te će taj nakladnik imati sva prava i obaveze prema hrvatskim zakonima.

Podnošenje zahtjeva za davanje dopuštenja nakladniku N1 uslijedilo je nakon što je krajem kolovoza tvrtku Adria News Network (ANN), u čijem sastavu posluje i N1 televizija, preuzeo portugalski investicijski fond Alpac Capital. Proces preuzimanja bio je obilježen i nizom kadrovskih i programskih promjena na N1 televizijama i medijskim kompanijama u više država te je, između ostaloga, bio i smijenjen dugogodišnji news direktor i glavni urednik N1 Hrvatska Tihomir Ladišić. Odlukom nove uprave Adria News Network, u programu srbijanskog televizijskog kanala Nova S ukinuta je iznimno popularna emisija ''24 minuta sa Zoranom Kesićem'' zbog čega je u Beogradu bio održan i javni prosvjed na inicijativu novinarskih i medijskih organizacija". Poteze nove uprave Adria News Networka u Srbiji novinarske su organizacije proglasile ''stezanjem omče oko novinarstva'' ističući i kako je riječ o politički motiviranom gašenju preostale kritike protiv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića uoči nadolazećih parlamentarnih izbora.

Regulatorna tijela moraju pažljivo ispitati postupke kompanije S druge strane, Sindikat novinara Hrvatske (SNH) i Hrvatsko novinarsko društvo uz Europsku federaciju novinara i njezine članove iz Slovenije, BiH, Crne Gore i Srbije u zajedničkom su istupu upozorili da potezi Adria News Network u vlasništvu Alpac Capitala mogu imati ''ozbiljne posljedice za medijski pluralizam, uredničku neovisnost i javni interes'' u nizu država. Zatražili su i da regulatorna tijela i nadležne institucije u EU i zemljama regije moraju pažljivo ispitati postupke te kompanije s gledišta medijskog pluralizma, koncentracije vlasništva, transparentnosti kapitala, uredničke neovisnosti i zaštite radnih prava. Osnivač fonda Alpac Capital i vlasnik N1 televizije Pedro Vargas David tijekom ljeta sastao se s premijerom Andrejem Plenkovićem iza zatvorenih vrata, a Sindikat novinara Hrvatske zatražio je od premijera i ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek potpune informacije o tom sastanku. SNH je, među ostalim, pitao zašto sastanak nije bio javno najavljen ni naknadno objavljen, tko mu je nazočio i što se konkretno razgovaralo.