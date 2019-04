Miletić: O interesu kineskih kompanija za brodogradnju premijera sam upoznao još u rujnu prošle godine

Pulski gradonačelnik Boris Miletić rekao je u četvrtak, komentirajući najave o interesu Kineza da budu strateški partneri za Uljanik grupu, o čemu bi se s predstavnicima kineskoga državnog brodogradilišta (China Shipbuilding Industry Corporation - CSIC) trebalo razgovarati u utorak, 16. travnja, da je on to predlagao premijeru Andreju Plenkoviću još u rujnu prošle godine jer zna da su kineske kompanije zainteresirane za ulaganje u brodogradnju budući da je to jedna od deset strateških grana njihova gospodarstva

'Prije svega držim da ono što su i do sada Grad Pula i Istarska županija zastupali je naša želja i zahtjev da se brodograđevna djelatnost i industrijska proizvodnja očuvaju i da hrvatska brodogradnja ima budućnost. Glede potencijalnih strateških partnera iz Kine, vidimo da je Kina, odnosno istočna Azija, de facto od Europe preuzela izgradnju klasičnih brodova u zadnjih deset godina, da je to jedna od najjačih ekonomija koja ima iznimno razvijenu brodogradnju i da brodogradnja spada u njihovih deset strateških djelatnosti', rekao je za Hinu Boris Miletić.