Talijanski brodograđevni div koji je bio zainteresiran za Uljanik primjer je toga kako se treba brinuti za državnu imovinu

Brodograđevna industrija Fincantieri, u 70-postotnom vlasništvu talijanske države, u posljednja dva desetljeća profilirala se u najveću takvu kompaniju u Europi s dvadesetak tisuća zaposlenih koji godišnje ostvaruju 5,5 milijardi eura prihoda, grade kruzere, vojne brodove, jahte, trajekte i platforme te imaju osigurane poslove za idućih četiri do pet godina

Recentna hrvatska brodogradnja u bezbroj epizoda i najnovijoj sezoni koja prati tragediju pulskog Uljanika i riječkog 3. maja samo je još jedan primjer krajnje nebrige hrvatske države za vlastito gospodarstvo i vlastitu imovinu. Povijest te nebrige, naravno, seže barem do osamostaljenja, a isprike zašto uporno propada sve što je u vlasništvu ili pod nadzorom države raznolike su.

Nekada je to bio neadekvatan nadzor kompanija u kojima država ima vlasničke udjele. Pa su članstva u nadzornim odborima uvjetovana certifikatima. Uspjeha, naravno, nije bilo. Pa se krivilo samo državno vlasništvo i kadroviranje u kojem je nedostajalo ljudi s vizijom i spremnih na reformu te je brodogradnja privatizirana, pri čemu je državi preostalo to da široke ruke odobrava jamstva za brodove. No sadašnja situacija u Puli i Rijeci jasno pokazuje da niti to ne garantira uspjeh.