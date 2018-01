Miletić: Bilo mi je loše zbog skandala s vjeroučiteljem u Zagrebu

Marin Miletić, vjeroučitelj i novinar iz Rijeke, u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u dva" govorio je o radu s mladima te svojoj odluci da postane vjeroučitelj.

'Ja sam dijete Domovinskog rata. Završio sam osnovnu školu, upisao salezijansku gimnaziju dok je rat bio na vrhuncu. Tate nije bilo doma, amama sama s nas troje. Puna kuća izbjeglica. A mama je teško mogla zadržati autoritet nadamnom, a narav mi je vrlo vrela. Išao sam na utakmice, učlanio se u Armadu. Bio sam življi', rekao je Miletić.

Opisao je i prijeloman trenutak u svom životu nakon što se kao tinejdžer sukobio s jednim mladićem. 'Ne razmišljaš o posljedicama. Živiš život punim plućima. Imao sam okršaj s jednim dečkom u gradu. Pogodio sam ga nezgodno s desnim krošeom i nažalost ga ozlijedio, izbio mu zub. Sve to sam ja zaboravio, ali očito nisu oni koji i nisu trebali zaboraviti', izjavio je među ostalim Miletić.

'Jedno sam vrijeme razmišljao hoću li biti svećenik, ali sam ipak odlučio upisao Teologiju i biti vjeroučitelj', kazao je Miletić. 'To je predobar poziv. Općenito mislim da sve što čovjek radi, ako radi s ljubavlju, da je to predivno. Ako čovjek nešto odrađuje, onda je to jako loše - i prema njemu samome i prema drugima. Ti drugi uvijek osjete kada vi nešto odrađujete. Djecu bi trebalo pitati kakav sam vjeroučitelj, ali znam da im se potpuno predajem. Imam 487 učenika na vjeronauku od 650 gimnazijalaca. Svi oni imaju moj broj mobitela i znaju da me mogu dobiti kada god to žele', istaknuo je vjeroučitelj.