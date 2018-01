Bandić: Informatika se u škole uvodi da bi se izbacio vjeronauk

Predsjednik Stranke rada i solidarnosti, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, u četvrtak je ustvrdio da se informatika u škole uvodi kako bi se izbacio vjeronauk te da se slučaj vjeroučitelja Krešimira Bagarića, kojeg je snimilo jedno dijete u OŠ Matija Gubec kako na nastavi širi govor mržnje, koristi za stvaranje krizne situacije i progon vjeroučitelja

"Netko tko vlada medijima je od kurikularne reforme to uspio pretvoriti u revolucionarnu parolu, a da za to nema ni cilja ni sadržaja. To je opasno. To je panika, pa nije panika jedan Bagarić. Dali su reformi vanzemaljski smisao. Sad vi postavite pitanje tko je to i što se događa. Pod kojim zakonom je uvedena informatika? Osim da istjeramo vjeronauk i uvedemo informatiku. I onda udri po vjeronauku, Kaptolu i vjeroučiteljima zbog jedne neodgovorne osobe", kazao je Bandić na konferenciji za novinare na temu "Vjeroučitelj Bagarić ukrao je Božić, ministrica Divjak školske praznike".

"Netko prevodi nedovršene kurikularne dokumente i šaljući ih na tzv. recenzije, poziva da nam stranci mijenjaju povijest", dodao je.