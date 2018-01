Djeca će ipak svjedočiti o govoru vjeroučitelja Bagarića i to 'u najskorije vrijeme'

Glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić potvrdio je da je vjeroučitelj Krešimir Bagarić, koji je svojim verbalnim ispadima na satu vjeronauka u Osnovnoj školi Matije Gupca šokirao učenike i potom - objavom snimke - hrvatsku javnost, pušten na slobodu temeljem rješenja suca istrage nakon što je ispitana svjedokinja

Upitan hoće li biti ispitani i učenici, otkrio je da se u međuvremenu pojavilo nekoliko novih svjedoka.

'U odnosu na te svjedoke je istovremeno i DORH predlagao da se protiv Bagarića produži istražni zatvor, no sudac istrage to nije prihvatio. On je njemu izrekao mjere opreza, odnosno zabranu uspostavljanja kontakta s tom djecom, odnosno svjedocima, tako da on od sada do daljnjega ostaje na slobodi. Moram napomenuti da protiv tog rješenja postoji pravo žalbe državnog odvjetništva tako da će u konačnici odluku donijeti izvanraspravno vijeće, odnosno tri suca', rekao je Devčić za N1.