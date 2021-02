Milanović se opet oglasio: Žrtve seksualnog uznemiravanja nisu sve jednake i iste, mene je divljački napala sitna hrvatska falanga

Nakon što je prethodnih dana na Facebooku prozvao udrugu B.a.b.e., te pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić, predsjednik Zoran Milanović ponovno se osvrnuo na pitanje seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja

'Još jednom ću ponoviti ono što velika većina zna, vidi i osjeća: žrtve seksualnog uznemiravanja uopće nisu sve jednake i iste. Dapače, često nisu niti približno iste. Razlike znaju biti ogromne. Od užasa do krajnjeg neukusa. Ćorci kojima nas zadnja dva dana zasipaju militantni kulturni ratnici i ratnice i pravobraniteljice na taster, uobičajeni su. Pitanje spolnog zlostavljanja uvijek je bilo i ostat će klasno-statusno uvjetovano. Odozgo prema dolje, nikada obratno. Naravno, ovo se odnosi na tzv. normalan, običan svijet, od pekarne do sveučilišta', napisao je Milanović na Facebooku.

Dotaknuo se opet i Hollywooda. 'Hollywood nije onaj normalan, odnosno stvaran svijet i boli me uho za njihove probleme i ‘žrtve’ na grčevitom putu do gaže od sedam milijuna dolara za sat i po montiranog materijala. Oni i one posve legitimno trguju svojim talentom, seksepilom i privlačnošću. To ima svoju cijenu i svoju premiju. Nije za svakoga. Sve je jasno. Bavimo se radije sobom i svojim problemima, ne tuđim. Ostat će zabilježeno da me je, bez da sam ih uopće spomenuo, divljački (da, divljački) napala sitna hrvatska falanga, i to zato što sam dirnuo u vjerodostojnost i, prije svega, relevantnost stanovitih američkih glumica', napisao je Milanović.