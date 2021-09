Milanović Vučića nazvao ratnim huškačem iz 90-ih, on mu odgovorio: Na plitke i niske uvrede neću odgovarati uvredama

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u utorak, reagirajući na ocjene hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o poziciji Srbije u procesu eurointegracija, da na Milanovićeve "plitke i niske uvrede" neće odgovarati uvredama, te da će nastaviti iskazivati poštovanje prema hrvatskoj državi

Vučić je, na pitanje o izjavi hrvatskog šefa države u New Yorku da je upravo Vučić ratni huškač iz 90-ih i prava prepreka Srbiji da uđe u Europsku uniju, rekao kako "razumije Milanovića, koji je veliki i iskreni prijatelj Srbije i čezne da je vidi u EU".

Smetam mu ja, ali i taj problem ćemo riješti da Milanoviću bude mnogo lakše, rekao je Vučić novinarima poslije današnje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost u povodu krize na sjeveru Kosova.

Vučić je ocijenio da Milanoviću smeta to što će Srbija ove godine preteći Hrvatsku po ukupnom iznosu BDP-a, i to "za 300 do 600 milijuna eura razlike".