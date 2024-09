Milanović: Tunel Učka treba biti besplatan, koncesionar će ionako trljati ruke

"Pelješki most je besplatan, naravno za korisnike jer račun na kraju godine netko plaća. Tunel Sveti Ilija - besplatan. Krčki most - besplatan. Neka gospoda razmisle zašto simbolički, na današnji dan, to ne bi bila tema", rekao je Milanović u Pazinu na svečanoj sjednici županijske skupštine gdje je obilježen Dan županije te 81. obljetnica donošenja Rujanskih odluka o sjedinjenju Istre s maticom Hrvatskom.

"Zašto se kroz taj tunel ne bi prolazilo besplatno, a koncesionar će ovako i onako trljat' ruke, njima je uvijek dobro", poručio je predsjednik Milanović.