Milanović pozvao Miru Kovača da predaje na Diplomatskoj školi

Bivši premijer Zoran Milanović bio je prošli tjedan društveno vrlo aktivan. U jednom je zagrebačkom kafiću nastupio na tribini tjednika Express, u Opatiji je medicinskim sestrama govorio o opasnostima populizmu, a na Visoku školu međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, gdje je odnedavno predsjednik Diplomatskog vijeća, pozvao je međunarodnog tajnika HDZ-a Miru Kovača da održi predavanje o Hrvatskoj i Europskoj uniji

'Kovač je bio hrvatski veleposlanik, ministar vanjskih poslova, sada je predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku i pozvao sam ga jer mislim da studenti mogu imati koristi od njegovog predavanja. To što smo nas dvojica politički neistomišljenici u ovom slučaju nema nikakve veze. Visoka škola Dag Hammarskjöld nije politička stranka, već mjesto znanja i katkad suprotstavljenih ideja', rekao je za Novi list Milanović , koji je studentima i osobno predstavio Kovača.

Dok je Kovač još bio u diplomaciji, Milanović mu je kao predsjednik Vlade ponudio mjesto veleposlanika u Poljskoj, ali on je to odbio jer je želio ući u političke vode. Kasnije Kovač u javnim nastupima nije štedio Milanovića, no sada je prihvatio njegov poziv.

'Često držim predavanja i izlaganja, u Hrvatskoj i u inozemstvu, pa tako nedavno i na Sorbonni. Na Visokoj školi Dag Hammarskjöld održao sam u zadnjih nekoliko mjeseci dva puta predavanje. I drago mi je da sam u tim prigodama dobio pozitivne reakcije polaznika. Budući da sam stekao izvjesno iskustvo na planu vanjsku politike, uvijek mi je zadovoljstvo podijeliti ga s mladim ljudima željnim znanja, koji će možda sutra voditi Hrvatsku', rekao je Kovač.