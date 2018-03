Milanović: Istanbulska je pisana konfuzno i kaotična je, a provedba neće biti mukte

Bivši premijer i bivši predsjednik SDP-a, sudjelovao je u panel diskusiji Caffe by Express u kojoj je, između ostaloga, komentirao i ratifikaciju Istanbulske konvencije

Otkrio je i zašto njegova vlada nije ratificirala Konvenciju. 'Svijest ili pretpostavka da je to rutina koju treba napraviti nas na to nije nagnala. Po meni je to jedan dosta konfuzno pisan tekst, kaotičan, vrlo često nejasan. Mislim da Hrvatska može interese i vrijednost zaštite žena od nasilja provesti svojim zakonodavstvom. Dobro je onda da to ratificira, ali onda to mora i provoditi, a to neće biti mukte', rekao je Milanović.