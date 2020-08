Milanović o putu u Albaniju: Helikopter nije dalmatinski pršut koji sušite godinu dana pa smažete za dva dana

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na prvoj sjednici Vijeća predsjednika RH za energetsku tranziciju. U izjavi nakon sjednice odgovarao je i na pitanja novinara

'Javnost je znala za moje putovanje jer smo o tome prije obavijestili javnost, išao sam na poziv premijera. To je bio pravi posjet, ali u jednoj ljetnoj formi. Pitate zašto je bio tituliran kao privatni, vjerojatno omaškom. Ja nisam nešto deklarirao kao javno, a znali smo za takve slučajeve, što je bilo privatno. Ja sam napravio suprotno. Nisam prodavao nešto što vrijedi 20.000 kuna za 100.000 kuna. Pozvao me premijer koji me i dočekao, veleposlanstvo je upoznato s tim. To je sve suprotno od jednog slučaja otprije nekoliko godina koji se tiče moje prethodnice. Greškom smo putovanje deklarirali kao privatni posjet. Ja se privatno ne mogu kretati, policija je stalno oko mene. Nije ovo zadnji posjet takve vrste i nije zadnji put na tom brodu, doći će za nekoliko dana netko kod mene. Kriva nominacija ne bi trebala štetiti. Dokumentacije nemamo. Ako mislite na putne naloge, to se ne izdaje. Ne znam kome bih to pisao. Ima i drugi razlog, nisam to smišljao na ovaj način, ali tako je ispalo, ja ne uzimam devizne dnevnice. Jedini motiv za putni nalog je da uzmeš dnevnicu. Od razine državnog tajnika do mene, isplaćivanje dnevnice zapravo je džeparenje proračuna, nama su svi troškovi podmireni. Ja nisam bio u situaciji da mi je ikad trebao ijedan euro. Pitajte druge dužnosnike zašto isplaćuju dnevnice. Ja sam to radio kao premijer, bilo mi je čudno. Nalozi ne služe za evidenciju, ja sam predsjednik. Ja imam osiguranje, onda kad ga maknete, ja mogu u kuću koju su mi ostavili roditelji. Trenutno državne rezidencije za to i služe', kazao je Milanović , a prenosi RTL .

'Ne želim prkositi Povjerenstvu. Nešto što je ustvari službeno deklarirao sam kao privatno, ali nisam ništa skrivao, to je moja greška. Kada nešto deklarirate kao službeno, a idete privatno, onda je to problem. Ja to nisam radio. Išao sam čovjeku, čiji nisam bio konzultant. Da jesam bio, čemu razlika? Ja sam predsjednik RH, odgovaram Ustavu i zakonima. Ima jedna druga stvar, gdje ja vidim ozbiljan sukob interesa u kojem se mogu naći. Pozivam zakonodavce da to reguliraju. Od mene se očekuje da promoviram hrvatsku industriju, proizvođače... isplaćuju li meni te firme naknadu? Kojim redoslijedom to radim? Vrijeme nije neograničeno. Kome to deklariram? Jeste li ikad o tome razmišljali? Ja bih to rado radio, ali tu mora biti red jer će me sutra netko optužiti da uzimam novac. Ispričavam se na tehničkoj grešci', dodao je Milanović .

'Nisam koristio vojne resurse za putovanja, to nikad ne radim. O tome ja ne odlučujem. Moje kretanje je strogo nadzirano i ako ja nekamo želim ići, o tome u pravilu odlučuje moje osiguranje. Ti podaci se ne bi trebali davati, oni su zaštićeni. Vojska je poseban sustav. Meni se kao premijeru dogodilo nekoliko puta da Vladin avion ne može poletjeti. Ove priče da je helikopter pokvaren, ja sam se toga naslušao od prošle ekipe. Helikopter je sredstvo prijevoza, kad postoje potrebe i mogućnosti, oni se koriste prema procjeni službe sigurnosti. Vojni helikopteri imaju svoje resurse i optimalan broj sati naleta. Normalno da kao predsjednik, kad osiguranje to procijeni, letim hrvatskim helikopterima jer piloti moraju letjeti. Tako je u mnogim državama.'

'To je kretanje osobe koje je određeno razinom zaštite, još najbolje da najavljujem, koji je onda smisao štićene osobe? Ukinite to pa ću ići autom u gužvi, tramvajem... Ja sam najavio put u Albaniju. Ovo je bio potpuni službeni sastanak i dosta sadržajniji od onih određenih protokolom, za to postoji proračun. Slušam raznorazne mudrijaše, stručnjake za sukobe interesa koji kažu da je to varanje, skrivanje podataka. Mi znamo tko to radi i tko koristi resurse za stranačke potrebe. Adresa za pitanje je MUP i moje osiguranje.'

'Pokušaja svađe između mene i Vlade neće biti. To su resursi koji nam konstantno stoje na raspolaganju, koristim ih onda kada to procijeni osiguranje. Tumačiti da je to trošak poreznih obveznika je krivo, tko bi trebao letjeti? Helikopteri se dižu svaki dan, oni moraju letjeti. Ubuduće će se to malo drugačije regulirati. Sustav vojske i Glavnog stožera štitit ću dok god budem uvjeren da je sve po zakonu. Helikopteri se svaki dan kvare, vi to ne možete znati i nije normalno da znate. Hvala stvoritelju što nismo imali ozbiljnijih nesreća. Proračun vojske i resursi su veći, jedino što nemamo dovoljno pilota', kazao je predsjednik, prenosi RTL.

'Odakle podaci koje imate, ja ne znam tko ih sumira i kako ih imate. To putovanje brodom je iscrpljujuće. Pitate me s kim sam išao, sa suprugom. Mislio sam povesti svoju majku koja je stara, ali nisam siguran bi li to izdržala. Bi li to bilo protuzakonito, ne bi. Helikopteri će letjeti sa mnom ili bez mene. Imamo i policijske helikoptere, malo se zainteresirajte i za to. Ako premijer nekamo želi doći, on ne polaže nikome račun zašto tamo želi doći.'

'Za dokumente sam saznao iz medije, a ne od Povjerenstva. To je isto interesantno. Vojska ima dokumentaciju. MORH ima dokumentaciju. Vojna izaslanica došla je iz Makedonije u Albaniju. Vi tvrdite da ovo putovanje nije bilo javno. Ja sam se evidentno sastao s domaćinom. Putovao sam službeno, to sam najavio, s jednom pogrešnom formulacijom. Ne mogu reći da ne vjerujem da je netko u stanju uhvatiti se za to. Neka kažu koje dokumente i neka manje komuniciraju preko medija. Neka pozovu svjedoke, ima 10 mornara i zamjenika zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, osiguranje... Fotografije nećete ni ubuduće dobiti ako ja tako odlučim. Elementarno povjerenje mora postojati. Ono što je sigurno bilo u slučaju predsjednice to je da je to bio privatni put, da je naknadno izdan putni nalog. Ovdje je sve obrnuto. Šta biste rekli da sam bio prije dvije godine konzultant albanske vlade i da sam otišao u ovu vrstu posjeta? Ja se osjećam da sam u potpuno netransparentnom prostoru, to je tema, ali to ne čujemo od stručnjaka za sukob interesa.'

Što se tiče pada BDP-a, Milanović kaže da je očekivan.

'Vlada na to nije imala utjecaja, ne možete nikoga kriviti. To je drugi kvartal i nakon toga smo imali prihode od turizma veće od očekivanog, a mislim da će treći kvartal biti nešto manje loš. Kod nas je previše ovisnosti o nekim djelatnostima. Sve ovisi o tome koliko će ova pošast trajati, koliko ćemo štititi one kojima je zaštita potrebna, stanje je izvanredno. Moramo pokazati mrvicu samokontrole više nego inače i nastaviti živjeti normalno. Ja sam se odrekao jedne plaće za obnovu Zagreba. Za sada nema potrebe za rezanjem plaća. Mi ćemo imati ogromnu rupu u proračunu. Imamo više novca na raspolaganju, tu su fondovi EU-a. Vojni proračun je smanjen, to je u redu, mogu financirati. Novca će nedostajati za socijalu, vidjet ćemo hoće li nedostajati za plaću. Pokušavam biti konstruktivan', rekao je predsjednik.

Predsjednik Milanović, kako pokazuju podaci do kojih je došao Jutarnji list, često za svoja putovanja koristi vojni helikopter, pa je tako od 19. lipnja do 23. kolovoza za njegove potrebe helikopter Ministarstva obrane dizan čak 14 puta. Ukupno je za potrebe predsjednika Republike u ta dva mjeseca utrošeno 55 sati leta helikopterom.

Milanović je prijavljen i Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Predsjednik se naime u Albaniju uputio s ljetovanja na Hvaru i to na osobni poziv albanskog premijera Edija Rame, s kojim je prijatelj niz godina i kojeg je prema nekim neslužbenim informacijama savjetovao dok nije bio politički aktivan.